Anul 2050 este departe. Cei de la Continental sper să fie luați în serios cu anunțul că vor începe producția de anvelope sustenabile la 15 ani după ce Uniunea Europeană va fi impus deja interdicția asupra comercializării de mașini noi diesel și pe benzină. Germanii spun că vor să recicleze mase plastice din diverse surse, cum ar fi PET-urile, dar își doresc să extragă chiar și cauciuc din păpădii. Continental susține că procesul este de durată fiindcă un singur cauciuc conține cam 100 de materiale la bază.

Producătorul de cauciucuri a menționat că vrea să folosească în continuare cauciucul natural în producția de anvelope, dar doar dacă acesta provine din surse regenerabile. În prezent, aproximativ 40% din componența unei anvelope este reprezentat de cauciuc natural, care este o materie primă finită. Astfel, Continental vrea să scape de dependența pe care o are de zona Asiei de Sud-Est, de unde aduce cantități însemnate de cauciuc natural, dar care nu sunt extrase prin metode prea sustenabile.

Tehnologia de reciclare a Continental

În plus, Continetal confirmă că va încerca să înlocuiască siliciul clasic din anvelope - un produs pe bază de petrol - cu siliciu sustenabil din coji de orez. Aceasta este și calea urmată de rivalii de la Goodyear care sunt chiar mai avansați în acest proces. Americanii au în continuare în plan să lanseze, până în 2030, un cauciuc produs în totalitate din materii prime regenerabile. Cum deja aceștia au ajuns la o anvelopă regenerabilă în proporție de 90% (față de 70% cât s-a atins cu prototipurile prezentate în ianuarie 2022), această țintă pare realizabilă.

Prin tehnologia ContiRe.Tex, Continental a spus că reușește să recicleze între 9 și 15 sticle de plastic pentru fiecare anvelopă produsă, compania extrăgând poliesterul din PET-uri. Toate aceste eforturi sunt importante, deoarece cauicucurile sunt deosebit de poluante, atât în ceea ce privește procesul de fabricație, cât și pe durata vieții lor. Anual, circa un miliard de anvelope ajung la capătul ciclului lor de utilizare, dar reciclarea lor este greoaie.

Cursa captării prafului de cauciuc

Conform datelor existente, o anvelopă conține aproximativ 24% cauciuc sintetic, iar National Geographic subliniază că, pentru producerea unei singure anvelope obișnuite, este nevoie de circa 26,5 litri de petrol (conform Rubber Manufacturers Association din SUA, această cifră acoperă întregul ciclu de producție).

Refolosirea Carbon Black, metoda testată de Continental

Tot acest plastic ajunge, ulterior, înapoi în atmosfera, dar și în apele Pământului. Circa 6,1 tone de praf de anvelopă ajunge în ape și în aer an de an, o anvelopă clasică producând aproximativ 36 de miligrame de microparticule per kilometru de rulaj. Prin comparație, gazele scoase pe eșapament emană doar 0,02 miligrame de microparticule per kilometru. Conform unui studiu din fonduri europene, cauciucurile reprezintă cea mai importantă cauză a depunerii marine de particule de microplastic la nivel global, având un aport anual de 270 de milioane de tone.

Un studiu publicat recent de Imperial College London susține că praful de cauciuc este chiar mai periculos pentru sănătate decât se considera anterior. Este foarte periculoasă și substanța cunoscută ca și 'Carbon Black' în engleză, această substanță este responsabilă pentru emisia majorității microparticulelor poluante care provin de la autovehicule. În total, 52% din microparticulele din sectorul rutier nu vin de la țeava de eșapament, ci de la cauciucuri, pe lângă alte 24% care sunt ridicate în aer de pe drum și de la marcajele rutiere.

Michelin, de pildă, susține că a ajuns deja la un prototip de anvelopă neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, dar asta nu rezolvă problema cauciucurilor deja aflate în circulație pe mașinile, utilitarele și camioanele din întreaga lume. Datele arată că, din 1990 și până acum, poluarea de eșapament a scăzut cu până la 90% ca urmare a implementării normelor tot mai stricte anti-noxe, ceea ce înseamnă că poluarea de la cauciucuri reprezintă următoarea provocare a fabricanților și, totodată, a legiuitorilor.

Uniunea Europeană vrea să introducă, în premieră, un set de reglementări care îi vor obliga pe producătorii de cauciucuri să vândă pneuri mai puțin poluante, începând cu 2025. Conform unor cercetări făcute de Transport for London, tipuri noi de anvelope ar putea să reducă poluarea cu 35%, dar nu este clar dacă aceste cauciucuri vor putea intra în producție din 2025 când intră în vigoare pachetul de cerințe al UE.

Ceea ce este clar este că microparticulele acestea ajung în noi și produc multiple boli, iar bucățile mai mari de cauciuc ajung în ecosistem și pot duce la moartea animalelor. În SUA, de pildă, niște chimicale din cauciucuri au fost învinuite pentru moartea somonilor. Există, însă, alternative, pe lângă conceptul Michelin, start-up-ul Enso dezvoltând o anvelopă specială pentru EV-uri care a fost folosită în testele desfășurate de Transport for London. În plus, acum trei ani, Goodyear a prezentat un cauciuc care se poate „regenera” singur.

Sursa foto: Continental