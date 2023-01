Goodyear dezvoltă de ceva vreme anvelopele realizate din diverse materiale eco-friendly, testându-le și pe vehicule de mare tonaj. La CES 2023, producătorul american a prezentat cel mai nou cauciuc care are la bază ulei de soia, coajă de orez și rășini de pin. Această tehnologie promite să scadă poluarea din producția de anvelope, iar siguranța a fost deja confirmată de mai multe teste de siguranță.

Compania Goodyear continuă cercetarea în domeniul cauciucurilor realizate din materiale regenerabile, iar ediția din acest an a Consumer Electronics Show a fost scena aleasă pentru a prezenta un nou pneu care are la bază 90% materiale nepoluante. În mod normal, „până la 30 de tipuri de cauciuc, agenţi de umplere şi alte ingrediente sunt utilizate în cauciucul anvelopei,” conform Goodyear. Este vorba atât de cauciuc natural, dar și de cauciuc sintetic.

Cauciucul natural pentru roți este fabricat din latex și este mai scump de obținut. Cauciucul sintetic, pe de altă parte, este fabricat din diverși polimeri care sunt derivați din petrol. Aceștia sunt mai economici, deși sunt supuși unui proces de post-extracție pentru a ajunge la produsul finit. Tocmai cauciucul sintetic este și problema, deoarece vorbim de polimeri din plastic. Conform datelor existente, o anvelopă conține aproximativ 24% cauciuc sintetic, iar National Geographic subliniază că, pentru producerea unei singure anvelope obișnuite, este nevoie de circa 26,5 litri de petrol (conform Rubber Manufacturers Association din SUA, această cifră acoperă întregul ciclu de producție).

Tot acest plastic ajunge, ulterior, înapoi în atmosfera, dar și în apele Pământului. Circa 6,1 tone de praf de anvelopă ajunge în ape și în aer an de an, o anvelopă clasică producând aproximativ 36 de miligrame de microparticule per kilometru de rulaj. Prin comparație, gazele scoase pe eșapament emană doar 0,02 miligrame de microparticule per kilometru. Conform unui studiu din fonduri europene, cauciucurile reprezintă cea mai importantă cauză a depunerii marine de particule de microplastic (pe lângă praful de anvelopă despre care vorbeam) la nivel global, având un aport anual de 270 de milioane de tone.

Goodyear vrea să ofere un viitor mai bun cu cauciucurile sale din soia, orez și rășină de pin

Acum că știm cât de mult rău ne provoacă anvelopele pe care le folosim în prezent, putem privi și alternativa oferită de Goodyear. Cum spuneam, aceștia testează de ceva timp anvelope pe bază de ulei de soia, dar și alte materii prime regenerabile, iar această ultimă variantă conține, în total, 17 „ingrediente” regenerabile. Poliesterul reciclat (care are International Sustainability and Carbon Certification) este și el folosit, dar și oțel cu conținut reciclat (necesar pentru centura fiecărui pneu).

Producția de anvelope este una poluantă, la fel ca și materiile prime folosite

Goodyear a anunțat că anvelopa prezentată la CES 2023 a trecut de testele de siguranță, rigiditate și durabilitate interne ale companiei, dar și de testele organismelor de reglementare din SUA. Există, în plus, și beneficii atunci când folosești ulei de soia (pe lângă celelalte materii prime) la producția anvelopelor, după cum explică Rich Kramer, CEO și Președinte Goodyear.

„Este nevoie de acest pas din punctul de vedere al sustenabilității, privind către viitor, dar acest pas este cerut și de clienții noștri,” a spus Kramer, discutând despre beneficiile cauciucurilor eco. „Folosind uleiul de soia, putem crea o anvelopă mai flexibilă, care se pliază mai bine pe condițiile de frig extrem oferind mai multă aderență. În plus, coaja de orez înlocuiește siliciul din petrol,” a adăugat Kramer.

Acesta spune că Goodyear are în continuare în plan să lanseze, până în 2030, un cauciuc produs în totalitate din materii prime regenerabile. Cum deja americanii au ajuns la o anvelopă regenerabilă în proporție de 90% (față de 70% cât s-a atins cu prototipurile prezentate în ianuarie 2022), această țintă pare realizabilă. Există, însă, dificultăți cu privire la producția pe scară largă a acestor anvelope, volumele necesare fiind greu de obținut în prezent. Chiar și așa, Goodyear se pregătește să înceapă comercializarea anvelopei realizate în proporție de 70% din materiale regenerabile, iar acesta este un pas important dacă ne gândim că, în definitiv, legătura dintre mașini sau motociclete și șosea este anvelopa.

