BestJobs: Salariile în IT, cele mai mari din România

Locurile de muncă din IT sunt cel mai bine plătite în România iar veniturile pot ajunge la 5.000 de euro, net, arată datele BestJobs.

Potrivit BestJobs, anul 2022 a adus sectorului IT un nou vârf în ceea ce priveşte salariile, pe măsură ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaţilor români la alte pieţe din regiune sau chiar de pe alte continente. "Majorările salariale consistente din zona IT sunt determinate atât de creşterea cifrei de afaceri a firmelor din domeniu, dar şi de competiţia puternică pentru angajaţi pe piaţa locală şi nu numai", susţin specialiştii în resurse umane.



Datele de pe platforma de recrutare BestJobs relevă faptul că cel mai bine plătite joburi se găsesc în IT, telecomunicaţii, inginerie, industria petrolieră şi sănătate, urmate de cele din financiar şi resurse umane, cu salarii ce pornesc de la 2.000 de euro, net, şi pot ajunge până la 5.000 de euro, net.



"Domeniul IT deţine şi în acest an fruntea clasamentului cu cele mai bune oferte de joburi de pe piaţă. Potrivit datelor INS, salariile pentru angajaţii din IT&C sunt mai mari în Cluj decât în Bucureşti, fenomen explicat prin numărul redus de specialişti în Cluj, raportat la cererea mare din partea companiilor. Chiar dacă activitatea poate fi făcută de la distanţă, costurile de trai ridicate influenţează cerinţele candidaţilor şi astfel se justifică diferenţa de salariu dintre un specialist clujean şi unul din capitală", se menţionează în analiza BestJobs.



În acelaşi timp, în domeniul IT, cele mai bune oferte sunt pentru candidaţii cu poziţii de Senior Devops Engineer, cu un salariu net de până la 5.500 euro şi asigurare medicală, program de lucru flexibil, cursuri de dezvoltare personală, tichete de masă, dar şi alte beneficii.



Tot cu salarii în jurul sumei de 5.000 de euro, net, candidaţii înscrişi pe platforma BestJobs pot aplica pentru poziţii de Full Stack Developer sau Senior Java Developer, care, pe lângă salariul de top, mai oferă şi asigurare medicală, program de lucru flexibil, sprijin în reorientarea profesională internă şi tichete de masă.



La rândul lor, candidaţii pentru poziţia de .NET Technical Lead pot obţine un salariu cuprins între 3.000 şi 5.000 euro, cu beneficii precum bonus de performanţă, training, zile libere suplimentare şi nu numai.



"Printre poziţiile cu cele mai mari salarii la început de an se numără şi poziţiile de management şi coordonare, cei mai căutaţi fiind managerii de produse, vânzări sau cei din domeniul financiar. Salariile oferite pentru aceste poziţii variază între 2.000 de euro net în cazul unui manager în domeniul financiar şi până la 4.500 de euro net în cazul unui manager de produs. Printre beneficiile celor care aplică pentru aceste poziţii se numără asigurarea medicală, tichete de masă, asigurare de viaţă şi de accident sau deconturi pentru transport", notează sursa citată.



BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, în care peste 4,6 milioane de profesionişti, mai mult de 32.000 de locuri de muncă şi mii de freelanceri, agenţi de recrutare sau specialişti în dezvoltare profesională şi personală sunt conectaţi la piaţa muncii.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: