Femeile constituie doar o treime din absolvenții de științe, tehnologie, inginerie și matematică din Europa, în timp ce doar 15,5% dintre start-up-uri sunt fondate de către acestea. Doar 28% din forța de muncă în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) este reprezentată de femei, numărul bărbaților depășind cu mult numărul femeilor care se specializează în majoritatea domeniilor STEM în perioada facultății, arată datele din raportul Comisiei Europene, Women in Digital Scoreboard 2021.

Berta Herrero Estalayo, manager de relații publice în UE al Huawei propune un unghi interesant de a urmări și analiza diferențele de gen din industria IT.

Lumea tehnologiei nu face decât să reflecte ceea ce se întâmpla în realitatea de zi cu zi. Ca să reducem din diferența de gen din industria IT, înainte de toate trebuie sa lucrăm la noi, ca indivizi (...) Femeile aduc multe beneficii la un loc de muncă în această industrie. Este demonstrat clar că echipele diverse se dezvoltă mai bine și aduc rezultate finale mai bune. Dacă avem constant aceleași păreri și vedem lucrurile din același unghi, creativitatea și inovația pe care o putem aduce la masă e foarte mică. Berta Herrero Estalayo, manager de relații publice în UE al Huawei (foto)

Sursa foto: LinkedIn /Berta Herrero Estalayo

Această participare redusă a femeilor în tehnologie se datorează, în mare parte trecutului care nu a favorizat intrarea unui număr mare de femei în această industrie. Cu toate acestea Berta Herrero Estalayo consideră că deși trecutul nu poate fi schimbat, în mod cert prezentul este rezervat schimbărilor benefice de care avem nevoie, într-un context în societățile evoluează într-un ritm accelerat.

„Înainte de a elimina această diferența de gen, trebuie să o evidențiem mai întâi. Uneori oamenii nu vor să te rănească sau să facă diferențe în mod intenționat între femei și bărbați la nivel de leadership. Chiar dacă tu nu ești supus unei diferențe de gen, dar o vezi în jurul tău, cred că trebuie să o evidențiezi. Cred că trebuie să îți iei din timpul tău și să îi explici persoanei respective cum s-a simțit cealaltă persoană care a fost arătată cu degetul sau marginalizată într-un anume fel. E singurul mod în care ne putem schimba”, a mai explicat Berta Herrero Estalayo pentru wall-street.ro.

„Tehnologia este pentru toată lumea”

Berta este de părere că nu e necesar ca odată ce ajungi să faci o reconversie profesională în industria IT vei avea automat joburi în zona de entry-level. Expertiza acumulată în alte domenii pot servi și la obținerea unei poziții într-un departament de business sau marketing. Pentru cei aflați la început de carieră, accesul este clar unul mult mai facil. Reprezentantul Huawei explică de ce accesul pe piața muncii, în sectorul IT, trebuie lărgit considerabil și pentru persoanele care nu sunt neapărat absolvenți ai unor universități tehnice.

„Tehnologia este pentru toată lumea. Dacă ești un student la filosofie și te întrebi dacă industria tech este pentru ține, ei bine, răspunsul este da. Pentru că avem algoritmi și algoritmii trebuie să fie educați pentru a evita situațiile în care ar putea să existe unu sistem care să nu fie părtinitor. Pot să fiu cel mai bun programator din univers, dar dacă nu conștientizez implicațiile pe care anumite lucruri le pot avea, tot efortul va fi în zadar”, a mai precizat aceasta.

În perioada 21-25 februarie, Academia Europeană de Leadership ( European Leadership Academy) și Huawei a organizat la Nisa (Franța) Școala de Iarnă dedicată leadershipului feminin în era digitală. Programul a reprezentat o continuare a proiectului Seeds for The Future lansat cu scopul de a facilita accesul tinerilor în tehnologie. Un candidat din fiecare stat membru al Uniunii Europene a fost ales să facă parte din program.

În plus față de ediția din vara anului trecut (desfășurată la Lisabona), la acest program a participat și o tânără din Balcanii de Vest. În total, 28 de tinere participante au luat parte la workshop-uri pe teme diverse, de la leadership, public speaking și până la ateliere de programare la nivel basic.

Participantele de la Școala de Iarnă dedicată leadershipului feminin în era digitală. Sursa foto: europeanleadershipacademy.eu

„Avem un juriu independent, format din reprezentanți de la Parlamentul European, directori executivi, jurnaliști. Sunt oameni din mai multe țări. Programul este diferit prin această dublă abordare. Pe de o parte am invitat studenți cu un parcurs educațional și profesional tehnic pentru a încuraja activitatea acestora în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Dar, pe de altă parte, am invitat și tineri care nu au un profil tehnic în spate. De ce? Pentru că, fiind concentrat să îți consolidezi abilitățile tehnice, ai poate mai puțin timp să îți dezvolți acele soft skills. De aceea aici am vrut să îi învățăm cum să ia atitudine și cum să își construiască abilitățile de leadership”, a mai precizat Berta Herrero Estalayo, manager de relații publice în UE al Huawei care este și director al acestui program.

Din partea României a participat Andreea Diana Manolache, o tânără pasionată de tehnologie care studiază economie în limba chineză, la Tsinghua University School of Economics and Management, din Beijing.

„Sunt încă studentă în al patrulea an. Universitatea în China durează patru ani. Am extins cu încă un an că să pot să mai învăț. Mi-aș dori să mă întorc acolo, dar situația nu e foarte în regulă momentan, din cauza pandemiei. Un an jumătate am învățat direct din Beijing și apoi am făcut doar online. Am aflat de programul acesta de pe Instagram. Mi s-a părut interesant. Am aplicat destul de aproape de deadline”, a declarat Andreea, la finalul programului lansat de Huawei.

Sursa foto: Twitter / European Leadership Academy

