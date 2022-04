HR 2.0. Ce spun angajatorii de top despre săptămâna de lucru de patru zile

Se vorbește tot mai mult despre varianta săptămânii de lucru de patru zile, iar un proiect în acest sens, ce aduce mai multe modificări la Codul Muncii, este deja în Parlament. Subiectul a fost abordat și în conferința HR 2.0., în cadrul discuțiilor despre evoluțiile pe piața muncii după pandemie.

”Mi se pare puțin prea devreme să începem o nouă transformare. Suntem încă un pic bulversați. Probabil că, așa cum munca flexibilă s-a instalat și nu o să plece, vor fi multe variante de program flexibil la care, ca angajator, ne vom uita în viitor”, a declarat Ana-Maria Sperneac, Director Resurse Umane Telekom Romania Mobile, unul dintre speakerii conferinței HR 2.0. ”Preparing for the Future of Work”.

Pentru a lua decizia de a trece la săptămâna de lucru de 4 zile și să fii și sustenabil, trebuie să pornești de la o analiză, spune ea. Or, în momentul de față nu există date în acest sens pentru România, ci doar pentru țări unde deja modelul se aplică de ceva timp, cum sunt țările scandinave. Însă varianta va fi luată în discuție drept opțiune de flexibilizare a muncii.

Citește și: Proiect de lege prin care se propune săptămâna de lucru de patru zile în România

Plata pe rezultat poate fi mai importantă decât o zi liberă

”E o discuție importantă. Câștigi o zi liberă în plus, dar aș vrea să vorbim mai mult despre plata pe rezultat. Tot ce înseamnă pontaj, ore, mie mi se pare foarte învechit și extrem de contra-productiv, pentru că practic nu încurajezi angajatul să contribuie și să fie concentrat pe rezultat sau pe bunăstarea companiei”, spune Crina Ilie, People Function Leader, Europe & Africa Genpact.

Partea de flexibilizare a programului de lucru există deja în legislația muncii și poate fi implementată, dacă nu a și fost implementată deja., mai precizează reprezentantul Genpact. Adevărata revoluție este în privința plății pe rezultat, lucru care se întâmplă deja în anumite zone - de pildă în freelancing și în geek economy.

Citeste si: Furnizorul de outsourcing Genpact angajeaza 350 de persoane

Varianta săptămânii de lucru de 4 zile este însă opțiune bună pentru mediul industrial. Este o variantă care se pretează unde prezența este recompensată, conchide Crina Ilie.

Zona de producție, tot mai interesată de flexibilizarea programului

Ana Maria Gardiner, Managing Partner Lighthouse PR, vine și cu un exemplu: ”Noi lucrăm cu multe companii de IT, una dintre ele are sediul în Texas și circa 200 de oameni în România, care pot lucra 40 de ore pe săptămână când își doresc ei. Deci se poate”.

Citește și: Studiu EY România: Trei sferturi dintre salariații români vor condiționa angajarea la următorul loc de muncă de posibilitatea de a munci de acasă

Partea de flexibilitate este un lucru la care oamenii de HR se gândesc din ce în ce mai mult, spune și Roxana Ilief, Manager HR Division Wizrom Software. Chiar și în zona de producție, unde prezența fizică e crucială, unele companii înceracă să implementeze soluții care să ajute la flexibilizarea programului.

Citeste si: Top 10 tendințele de top din marketingul digital pe care să le...

”Ei consideră că e necesar să păstreze un echilibru între personalul de la birouri, care a avut flexibilitate în toată această perioadă, și oamenii din zona de producție, de logistică, care au venit la serviciu și unde s-au creat niște frustrări. Vorbim despre reîntoarcerea la birou, dar trebuie să ținem cont că un număr foarte mare de angajați au fost la muncă zi de zi în pandemie”, conchide Roxana Ilief, speaker la evenimentul HR 2.0.

HR 2.0 - Preparing for the Future of Work este un eveniment realizat de wall-street.ro și sponsorizat de Lugera-The People Republic, Philip Morris România, Pluria, Salarium, Regina Maria, Nespresso, Servier, Mondelēz România, Telekom, Lighthouse PR și Wizrom, supported by eJobs și Lux Garden Hotel & Resort.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: