Procesul de restructurare de la Poşta Română cuprinde aproximativ 1.000 de oameni, însă toţi vor avea opţiunea să rămână în companie pe alte funcţii, a declarat sâmbătă directorul general al instituţiei, Valentin Ştefan.

"În procesul de restructurare pe care îl desfăşurăm acum intră toată administraţia centrală. Vorbim de, în jur, de 1.000 de oameni care vor intra în procesul de restructurare. Absolut toţi vor avea posibilitatea să rămână în cadrul companiei pe alte funcţii. Majoritatea pe funcţiile nou create din administraţia centrală, dar şi în operaţional", a precizat Ştefan, care a participat la prezentarea noii flote de maşini achiziţionate de operatorul naţional de servicii poştale.

El a subliniat că, atât timp cât va conduce Compania Naţională Poşta Română, va exista acest sistem de evaluare şi modificare a structurii organizatorice, considerând că este normal ca acolo unde lucrurile nu merg să se facă modificări. Mai mult, directorul general al companiei a precizat că este nedrept ca oamenii care muncesc să plătească salarii celor care nu reuşesc să producă.

"Cât timp voi conduce Poşta Română, va exista acest sistem de evaluare şi modificare a structurii organizatorice. Este normal ca în orice companie, acolo unde lucrurile nu merg, să intervii şi să le modifici. Fie că vorbim de fluxul administrativ sau de eficienţa unor manageri, acest mecanism legal de a modifica structura, de a muta oamenii de pe un post pe altul, va exista şi în Poşta Română. O companie privată, dacă ar avea un departament care ar pierde bani, nu ar ezita să modifice acest lucru. Asta trebuie să se întâmple şi la Poştă. Atunci când ai un departament care nu este eficient trebuie intervenit asupra lui. Este nedrept ca ceilalţi oameni din Poştă care muncesc să le plătească salariile celor care nu reuşesc să producă. În realitate nimeni din companie nu trebuie să plece. Sunt locuri de muncă pentru toată lumea. Şi noi ne lovim de o lipsă a forţei de muncă. Sunt foarte multe orgolii la mijloc. Sunt oameni care poate au fost în anumite funcţii, au avut anumite atribuţii 10, 20, 30 de ani, iar acum când trebuie să vadă realitatea şi anume că munca lor, în clipa de faţă, nu mai aduce plus valoare companiei... este o supărare", a precizat Valentin Ştefan, potrivit Agerpres.

Citeste si: O angajată a Poștei Române a ajuns la bonusuri de 6.000 de lei...

„Acolo unde nu avem suficientă forţă de muncă suntem selectivi”

Valentin Ştefan a mai arătat în context că de anul trecut compania a început să optimizeze contractele, să fie mai selectivă, în condiţiile în care, până acum, Poşta Română avea tendinţa de a lua orice contract care îi ieşea în cale.

"Acolo unde nu avem suficientă forţă de muncă suntem selectivi să păstrăm doar contractele care aduc bani. De exemplu, contractul de citit contoare este o provocare logistică cu venituri bune, dar nu suficient de mari. Aşa că genul acesta de contracte nu va mai reprezenta o prioritate pentru companie decât dacă profitul din el va creşte semnificativ", a explicat sursa citată.

Pe de altă parte, şeful companiei a arătat că Poşta Română are instalate 1.000 de POS-uri în 800 de oficii poştale, astfel că în aproximativ 50% dintre oficiile poştale se poate plăti cu cardul. Potrivit acestuia, acoperirea este undeva la 80% spre 90% din mediul urban. El a explicat totodată că sunt unele regiuni unde nu este oportun să existe această opţiune a plăţii cu cardul pentru că generează nişte costuri şi nu este utilizată.

Citeste si: Posta Romana concediaza in doua etape: 5.500 de angajati raman fara...

Valentin Ştefan a mai semnalat că sunt anumite segmente care scad, cum este poşta clasică, respectiv tot ce înseamnă scrisori, astfel că aşteptările sunt ca aceasta să nu mai reprezinte o linie de business semnificativă.

"Este în scădere de mai bine de 10 ani şi ne aşteptăm ca în următorii 5 - 10 ani să nu mai reprezinte o linie de business semnificativă. Ne dorim să avem un cuvânt cât mai puternic de spus în tot ce înseamnă curierat în România. Coletele ajung şi acum acasă la beneficiar, Poşta Română nu doar că duce colete, dar le şi preia de la beneficiari doar că este un segment de business pe care compania nu a pus accentul până în acest moment. Nu am nicio temere, Poşta Română poate să ajungă din nou acolo unde îi este locul, în vârf. Avem cea mai mare cifră de afaceri din industrie, avem cel mai puternic acţionar, statul român, şi avem poate cei mai minunaţi angajaţi, poştaşii", a subliniat directorul general al CNPR.

Citeste si: Ray Dalio: Nu o să ai niciodată succes, dacă nu suporți să nu ai...

Cât priveşte tehnologia pentru distribuirea cardurilor de energie, şeful Poştei Române a menţionat că situaţia arată excelent, iar compania este foarte pregătită pentru acest contract.

"De altfel, e singura companie care ar fi putut să ducă la bun sfârşit acest contract. Ne dorim ca pentru orice contract pe care îl încheiem să oferim o calitate cât mai bună. Atunci ne-am gândit că deşi am putea să oferim servicii bune pentru acest contract în oficiile poştale vrem să mergem în întâmpinarea clientului. Dacă suntem într-o eră a digitalizării, a modernizării, a confortului, am spus că este bine să le oferim clienţilor noştri (avem 8 milioane de clienţi unici în fiecare lună, cei mai mulţi clienţi pe care îi are orice companie) această opţiune în plus şi anume nu să plătească doar în oficiul poştal ci şi acasă la ei", a declarat Ştefan.

Citeste si: Continuă valul de concedieri în tehnologie. Google concediază...

Acesta susţine că mecanismul creat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este unul cât se poate de sigur, mai ales că este vorba de bani europeni. Practic, banii nu vor intra în posesia beneficiarilor. Sumele vor sta în conturile Poştei şi vor fi transferate către furnizorii de energie.

"Din punctul nostru de vedere, măsurile sunt cât se poate de sigure. Dacă vor exista excepţii, şi cineva va găsi o modalitate prin care să sustragă în mod ilegal câteva sute de lei, nu zic că nu se poate, doar că nu ne aşteptăm la genul ăsta de lucruri. Până la urmă orice mecanism care este implementat şi care se adresează la aproape 4 milioane de români tot timpul va crea şi o oarecare posibilitate de disfuncţionalitate. Din punctul nostru de vedere, modalităţile prin care se poate frauda acest program sunt prevenite. Pentru orice contract, angajaţii din companie primesc o sesiune de training, un instructaj. Fie că vorbim de contracte cu tribunalele sau cu ANAF sau cu orice instituţie a statului sau cu clienţi privaţi sunt anumite particularităţi în contract şi ori de câte ori le derulăm li se spune cum trebuie să îşi modifice activitatea. Şi pentru acest contract va exista o pregătire", a mai spus directorul general de la Poşta Română.

Citeste si: România, la umbra marilor concedieri. Unde vom vedea...

El a explicat că există tehnologia necesară astfel încât, dacă cineva vrea să meargă să-şi plătească o factură în oficiul poştal sau să scaneze un card de energie, poate să o facă.

"Aplicaţiile există, sistemul există, ne dorim doar să extindem acest sistem în a creşte calitatea şi capacitatea de absorbţie a clienţilor", a afirmat Valentin Ştefan.

Sursa foto: Poșta Română

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: