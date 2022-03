Auchan a direcționat anul trecut circa 18% din bugetul de investiții pentru proiecte de sustenabilitate, continuând astfel strategia pe termen lung a retailerului francez, a declarat Corina Dospinoiu, Head of Corporate Social Responsibility Auchan Retail România, în cadrul conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.