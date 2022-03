Elvila a devenit primul retailer de mobilă din România ce va accepta ca mijloc de plată criptomonedele, atât pentru magazinul online www.elvila.ro cât și în lanțul de magazine fizice.

”Ținând cont de realitățile pieții, dar și de contextul actual atât financiar cât și de securitate, Elvila pășește în viitor și vine în întâmpinarea tuturor investitorilor din piața crypto dar și al celor ce urmează să părăsească sistemele monetare conservatoare, din rațiuni de instabilitate cauzate de inflației și a contextului de securitatea actual”, se menționează într-un comunicat de presă al companiei controlată de omul de afaceri Viorel Cataramă.

Compania va accepta astfel plăți prin intermediul BITCOIN (BTC), Ethereum(ETH), Elrond(EGLD), și Tether (USDT).

Reprezentanții Elvila consideră că tehnologia de tip blockchain sporește viteza de tranzacționare, garantează securitatea absolută a tranzacțiilor și, prin arhitectura sa descentralizată, reprezintă un punct de sprijin pentru o economie mondială în continuă mișcare, căreia, evenimentele recente i-au arătat fragilitatea.

“Decizia de a accepta plata în cryptomonede nu a fost luată ușor. Am analizat toate aspectele, plusurile și minusurile, atât financiare cât și legale, și la final, am decis că este o evoluție naturală. De-alungul istoriei noastre ca brand, am avut tot timpul de câștigat când am luat decizii îndrăznețe.

Într-o perioadă în care lumea se ferește să invesească, adevărații oameni de afaceri trebuie să ia decizii curajoase care vor schimba atât piața cât și obiceiurile consumatorilor. De astăzi, E-ul de la Elvila puteți să considerați că vine și de la “electronic”. Facem astăzi un prim pas către Metaverse și Web 3.0 și vă invităm să veniți alături de noi!”, a declarat CEO-ul Elvila SA – Viorel Cataramă.

Elvila va introduce plata prin cryptomonede prin intermediul unui operator specializat – UTRust – o soluție a celor de la Elrond, iar ei vor garanta un curs de conversie stabil pentru 15 minute, timp suficient pentru a finaliza check-out pe noul site www.elvila.ro , dar și în lanțul de magazine fizice.

Prin introducerea noului sistem de plată ELVILA nu va renunța în niciun fel la modalităție de plata existente și nu își va reduce în niciun fel producția sau modelul de dezvoltare deja existent.

