Animax, la final de 2022, în România: 116 magazine și o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro

Animax este unul dintre cele mai cunoscute branduri când vine vorba de animale de companie. Am stat de vorbă cu Cornel Mocanu, COO Pet Network, să vedem dacă crizele din 2022 i-au împiedicat pe români să își mai cumpere animale sau dacă au făcut rabat de la calitate în ceea ce privește hrana pentru acestea.

Animax numără 116 magazine, la acest moment, în România, 11 fiind deschise în 2022. Mocanu a precizat că brandul continuă expansiunea, iar în 2023 vom vedea și mai multe magazine Animax în țară, chiar dacă investiția într-o unitate pornește de la 50.000 de euro.

În plus, acesta susține că se așteaptă la o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro pentru 2022.

”Având în vedere că, în 2021, Animax a înregistrat o cifră de afaceri de 52,5 milioane de euro și că estimăm o creștere cu 15% pentru anul în curs, putem anunța o cifră de afaceri de 60 milioane de euro pentru sfârșitul lui 2022. Anul viitor vom continua expansiunea rețelei prin deschiderea a cel puțin 10-12 noi magazine, păstrând același trend de creștere din ultimii ani. Tot pentru 2023 mai putem estima o creștere a cifrei de afaceri cu 15% față de anul în curs, astfel încât vom atinge, cel mai probabil, 69 milioane euro cifră de afaceri la sfârșitul anului”, a declarat Mocanu, într-un interviu Retail.ro.

Contrar așteptărilor, reprezentantul Animax a precizat că atât pandemia, cât și războiul nu au împiedicat dezvoltarea brandului.

”În perioada foarte grea pentru economie a pandemiei am fost printre cei norocoși, deoarece magazinele noastre, fiind de necesitate, au rămas deschise. Am putut să ne servim clienții ca și până în acel moment – desigur, cu toate precauțiile care vizau întregul sector în acel moment. Am înregistrat o creștere considerabilă pe segmentul online, pe care am reușit să îl acoperim în întregime”, a completat acesta.

Cât despre război și criză energetică, Mocanu susține că afectează în aceeași măsură toți retailerii. ”Bineînțeles, costurile de amenajare au crescut, prețurile materialelor pe care le utilizăm în noile magazine au crescut și ele, însă noi ne menținem standardele stabilite. Din fericire, avem relații strânse cu furnizorii noștri și încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru business și pentru oferta pe care o aducem clienților noștri în magazine”, a adăugat acesta.

Citeste si: Animax deschide două magazine în luna septembrie. La cât se ridică...

Află dacă se vor scumpi produsele din magazinele Animax citind articolul integral pe Retail.ro.

Sursa foto: Animax

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: