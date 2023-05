Restaurante digitale: Express Chef, bussinessul care a făcut clujenii dependenți de șnițele

Express Chef este un serviciu de catering din Cluj-Napoca care a câștigat inima ardelenilor prin preparatele lor. Express Chef a câștigat titlul The Loyalty Chef, acordat de Tazz, deoarece este restaurantul cu cele mai multe comenzi generate de un singur client, pentru un singur preparat, mai exact un șnițel de pui. Clientul a comandat preparatul de 123 de ori într-un singur an. Care este secretul? Marius Petruțiu, managerul restaurantului, spune că, pe lângă calitatea produselor, bucătarii adaugă „ingredientul secret” al afacerii: dragostea.

Tazz a premiat 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa. Premiile au fost decernate pe 6 aprilie 2023, în cadrul primei ediții a galei Tazz Awards – Digitally Stepping Into The Future.

Unul dintre recordurile Express Chef vine din partea unui utilizator Tazz care s-a îndrăgostit de șnițelul de pui, pe care l-a comandat de mai mult de 100 de ori într-un singur an. Șnițelul de pui nu este singurul preparat al restaurantului, meniul Express Chef cuprinde preparate culinare de toate felurile, de la ciorbă de burtă până la sushi. L-am întrebat pe Marius dacă șnițelele de pui sunt specialitatea firmei de catering și cum reușește un singur restaurant să reunească preparate din toate bucătăriile lumii.

„Este greu să gătești din toate, dar lumea trebuie să știe că avem bucătari specializați pentru fiecare tip de bucătărie în parte, iar aceștia au cel puțin 8 ani experiență în domeniu. Suntem cât putem noi de naturali în preparate, încercăm să facem totul aici, nu cumpărăm paste, le facem noi și încercăm să limităm la maxim produsele congelate. Dar, cel mai important, ingredientul principal pe care îl punem în mâncare este dragostea, cred că asta ne-a pus într-un loc fruntaș în Cluj”, explică Marius Petruțiu.

Un alt record obținut îl are în spate pe un clujean a plasat 593 de comenzi pe Tazz în 2022, dintre care 72 pentru Risotto-ul cu pui de la Express Chef.

De la volanul de șofer, la cârma afacerii: managerul care a început cu munca de jos

Express Chef a apărut pe piața serviciilor de catering din inima Ardealului în 2008, în plină criză financiară, afacere fiind construită de doi români proaspăt întorși din străinătate. Marius a intrat în firmă inițial pe o poziție de șofer, însă acesta a fost promovat în rolul de co-manager un an mai târziu, iar după șase ani a devenit directorul general al firmei.

Marius spune că faptul că a început să lucreze ca șofer în companie l-a ajutat să înțeleagă care sunt nevoile pe care le au angajații.

„Noi punem accent pe calitate, inclusiv cea a livrării. Încercăm să îi facem pe șoferi să înțeleagă că ei sunt intermediari direcți între noi și client. Visul nostru este să avem, cândva, o locație fizică în Cluj, dar nu am vrea să facem ceva de mântuială, doar ca să fie făcut, așa că mai avem puțină răbdare”, spune managerul Express Chef.

Cât de greu este să păstrezi un angajat în micul Silicon Valley

Clujul este considerat cel mai prosper oraș din România, lucru susținut în principal de industria IT care a luat amploare și care a supranumit orașului în micul Silicon Valley. Cu toate acestea, nu este unul ieftin când vine vorba de sectorul imobiliar: prețul mediu din Cluj-Napoca era cu 875 de euro pe metru pătrat mai mare decât media din București.

Cu toate că economia înfloritoare a Clujului creează un peisaj care îl face cel mai sigur oraș din România, prețul chiriei a crescut necontenit pe baza cererii mari din partea angajațilot din sectorul IT. În acest context, managerul Express Chef spune că este complicat să angajezi oameni în funcții necalificate, cum sunt spălătorii de vase, iar atunci când te gândești să crești salariile, „îți sare în cap” concurența că „strici salariile de pe piața muncii”.

„Fiindcă voiam să angajăm oameni serioși, am început să mărim salariile și am amortizat această majorare prin scumpirea produselor. După ce am făcut acest lucru au început să sune telefoanele de la concurență care ne-au acuzat că stricăm piața din Cluj”, concluzionează Marius Petruțiu.

