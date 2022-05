Virgil Popescu (Energie): Vrem să dăm legea pentru investițiile în zona eoliană offshore vara aceasta

Potenţialul energetic în zona eoliană offshore este foarte mare şi este nevoie de o lege pentru a demara investiţiile, lege pe care vrem să o dăm în această vară, a declarat, la Parlament, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Lucrăm la un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru a aproba investiţiile în zona eoliană offshore. Potenţialul este foarte mare de energie electrică. Este nevoie de o lege. Ne-am uitat pe modelul polonez, pe modelul din Marea Britanie. Vom face un model în aşa fel încât să putem da drumul la investiţii. Noi vrem să o dăm în această vară", a spus ministrul, potrivit Agerpres.



Acest act normativ este necesar, a explicat el, pentru a şti cine dă autorizaţie de construcţie dacă instalaţiile au fundaţie pe mare, cum se iau avizele, dacă sunt flotante, cine dă autorizaţia, cum se scot perimetrele la licitaţie, cine are acces la ele, cine poate să facă primul proiect pilot, "lucruri care se vor pune în aşa fel încât să demarăm investiţiile".



Virgil Popescu a semnalat că există interes mare din partea investitorilor şi de aceea se va grăbi această lege.



Întrebat ce ţări mai au astfel de infrastructură, ministrul Energiei a precizat că, la nivelul Mării Negre, anul trecut le-a făcut propunerea colegilor bulgari, la Sofia, la Iniţiativa celor Trei Mări.



"Am semnat la Sofia acum o declaraţie comună pentru energie regenerabilă, inclusiv în Marea Neagră, să facem un proiect comun. Am discutat la nivelul Comisiei Europene acest lucru şi un proiect de acest gen între România şi Bulgaria ar putea fi finanţat prin proiecte de interes comun pe lista a şasea de către Comisie", a punctat Popescu.

