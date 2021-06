Se poate să fii „Gata de Bac” și cu meditații accesibile, care nu „jupoaie” buzunarele părinților

Motivul principal pentru care părinții își dau copiii la meditații este pentru că aceștia nu înteleg informațiile pe care profesorul le prezintă la clasă, arată informațiile unui sondaj realizat de IRES în perioada 2019-2020. Așa se face că unul din trei copii este cuprins în acest sistem al meditațiilor, cu o frecvență mai ridicată în clasele terminale, a VIII-a și a XII-a.

Cele mai căutate meditații sunt cele pentru promovarea examenelor de Evaluare Națională și mai târziu pentru Bacalaureat. Unul din trei copii este cuprins în acest sistem al meditațiilor, iar o familie plătește lunar, aproximativ 300 de lei pentru un copil în scopul meditării, mai scoate la iveală sondajul.

De pildă, pentru acest examen al maturității, matematica și limba română sunt primele pentru care elevii simt că au nevoie de meditații, urmate de științe, informatică și limba engleză. În pandemie, meditațiile s-au înmulțit pentru că sistemul online de predare nu a fost la multe clase unul suficient pentru ca elevii să înțeleagă și să parcurgă cu brio întreaga materia.

Ce alternative există și cât costă

„E foarte ușor să fii impunător în clasă și să ai senzația că elevilor le pasă de materia ta. Când ești în spatele unui ecran, când `fraiele` pe care le aveai înainte că profesor dispar, apare un șoc: îți dai seamă că lecția ta nu e interesantă. Pentru mulți, realizarea această a fost frustrantă însă educatorii `cu har` au luat realitatea în piept, s-au înscris la cursuri, au început să învețe, să butoneze, să facă audiobook-uri, să ceară bugete de la primărie pentru table interactive, să creeze jocuri, prezentări, să transforme oră într-o discuție în loc de predică și au transformat în comunitățile lor, pentru totdeauna, standardul educației”, a declarat pentru wall-street.ro Iris Ursea (foto), coordonator al platformei de meditații online unde elevii de clasa a XII-a se pot pregăti pentru Bacalaureat.

Gata de Bac costă 80 de lei pe lună, per materie, cât o singură ședință de meditații offline.

Proiectul este creat de Digital Nation o organizaţie românească, înfiinţată în 2013, care activează în domeniul digitalizarii şi educaţiei digitale, din dorința de a crea un sistem alternativ de pregătire pentru Bacalaureat. Practic părintele plătește pentru Gata de Bac un sfert din costul „normal”pe care l-ar plăti pentru meditații.

Platforma unde elevii învață digital cu profesori, dar și unii de la alții

„Pe platforma Gata de Bac meditațiile se desfășoară în două faze: prima fază este cea de teorie `1 to many`, cum o numim noi, o variantă scalabilă de predare prin care ne asigurăm că cei mai buni profesori din România transmit național informația ușor, entertaining și concis. Teoria este sub formă de webinar, care ulterior este accesibil în formă înregistrată”, mai explică Iris Ursea.

În ceea ce privește partea practică, rezolvă exercițiile, colaborează, discută și își pun întrebări unii altora. Platforma funcționează după o strategie bazată pe micropractică și peer to peer learning. „Concret, avansăm constant prin teorie puțină, la obiect, urmată instant de exersare în echipă”, mai spune coordonatorul proiectului.

În acest moment, în platformă sunt înscriși doi profesori coordonatori, de română și matematică și 14 profesori voluntari. Profesorul coordonator pregătește în prealabil teoria și exercițiile iar restul, practica. Lucrul în echipă și sesiunile de întrebări și răspunsuri sunt facilitate de arhitecți de învățare care au scopul de a crea o comunitate semi autonomă de elevi care se ajută reciproc. Platforma funcționează practic ca un hub educațional, dedicat pregătirii pentru examenul de Bacalaureat.

