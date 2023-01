Mugur Isărescu: Avem datorie externă privată pentru că marile companii nu se împrumută din România

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în cadrul lansării Raportului asupra stabilității financiare, că o parte din datoria privată externă rezultă din faptul că marile companii nu se împrumută din România. Acesta a adăugat că unii antreprenori ar contracara acest argument fiindcă băncile „suflă și în iaurt” înainte să-ți dea un credit. Cu toate acestea, Isărescu spune că băncile comerciale nu pot da credite firmelor care nu pot garanta că le vor plăti.

„Datoria privată externă vine din faptul că marile companii nu se împrumută din România. Îmi puteți spune: băncile suflă și în iaurt înainte să-ți dea un credit. Lumea o să spună:«Domnule Guvernator, iar țineți cu băncile». Cu toate acestea, dacă o bancă dă un credit unei companii cu capital negativ, compania nu va avea de unde să îi dea înapoi”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a spus că stăm mai bine decât media europeană în ceea ce privește rata creditelor neperformante. Acesta a menționat, în cadrul lansării raportului asupra stabilității financiare că România este una dintre cele 5 țări din UE în care nu s-au folosit fonduri publice pentru salvarea băncilor.

La începutul anului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an.

Csaba Balint, membru în Consiliul de administrație al BNR, a declarat anterior, într-un interviu wall-street.ro, că el speră că în curând se va termina ciclul de majorare a dobânzii de politică monetară.

„Primul motiv pentru care am redus pasul în ceea ce privește majorarea dobânzii cheie este dat de semnele bune privind inflația. Avem din ce în ce mai multe semne care sugerează faptul că inflația își va schimba trendul, deci, pentru sfârșitul anului ne așteptăm la o inflație formată dintr-o singură cifră. Situația nu este încă roz, nu e chiar ce ne dorim, dar este un pas important”, a menționat membrul Consiliului de administrație al BNR.

Totodată, BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută, de la 5,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023.

Citeste si: Lupta românilor cu marile scumpiri: când crede BNR că va scădea...

Rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76 la sută, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32 la sută, de la 15,88 la sută în septembrie. Creșterea a fost determinată și în acest interval mai cu seamă de majorarea prețurilor alimentelor, incluzând categoria LFO, dar și de scumpirea mai pronunțată a mărfurilor nealimentare și a serviciilor de piață. Impactul lor a fost contrabalansat totuși consistent de scăderea dinamicii prețului combustibililor, pe fondul trendului descendent al cotației petrolului, precum și al plafonării prețului lemnelor de foc.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: