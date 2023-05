În primul rând, de ce o bancă, cum este Raiffeisen, s-ar implica în zona de sustenabilitate, dat fiind că amprenta sa de carbon este insignifiantă în comparație cu diverse sectoare ale industriei? Din punctul de vedere al amprentei de carbon, dacă ne uităm emisiile directe, într-adevăr, acestea sunt mult mai mici în sectorul bancar decât în alte în alte domenii economice și mult mai ușor de de adresat, spune Daniel Matei.

Dar o zonă în care atât băncile, cât și autoritățile, sunt foarte atente, este cea de emisii finanțate. Este vorba, efectiv, despre ce fac clienții cu sumele de bani pe care le primesc de la bancă și cum pot fi folosite aceste sume cum putem să folosim toate aceste sume pentru a le pune în slujba comunității.

”«Out of the box» devine noul «as is» pentru că, dacă am continua să facem lucrurile ca până acum, nu am reuși să ajungem unde ne dorim, nici companiile, nici cetățenii.”

Daniel Matei, Sustainability Manager Raiffeisen Bank