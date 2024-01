e-Factura: ce riști dacă nu implementezi un sistem care să îți permită să raportezi de oriunde, oricând

În primul articol din proiectul dedicat sistemului e-Factura, realizat de wall-street.ro și start-up.ro, împreună cu SmartBill, ți-am prezentat, pentru început, ce este sistemul e-Factura. În cel de-al doilea articol vorbim despre sancțiunile la care te supui dacă nu raportezi cum trebuie prin intermediul sistemului e-Factura sau dacă nu apelezi la soluția potrivită.

Știi deja din articolul precedent, pe care-l găsești AICI, că sistemul e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile realizate în relația business to business. Acesta este următorul pas din implementarea etapizată a sistemului e-factura, după ce acesta a devenit obligatoriu la 1 aprilie 2022 pentru toți operatorii economici ce acceptau plata cu vouchere de vacanță și la 1 iulie 2022 pentru operatorii economici care realizează tranzacții în raport B2B (Business to Business) și care comercializează bunuri considerate cu risc fiscal ridicat, precum și pentru operatorii economici care realizează tranzacții in raport B2G (Business to Government).

Amenzi e-Factura: ce riști dacă nu raportezi facturile

Raportarea prin intermediul sistemului e-Factura a devenit obligatorie de la 1 ianuarie 2024. E important să înțelegi cum se vor derula lucrurile de-a lungul anului, deoarece avem o perioadă de tranziție. Pentru început, vorbim despre termenele limită de raportare. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024, avem un termen limită pentru raportarea facturilor în sistemul e-factura de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, însă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul Fiscal.



După această perioadă, începând cu 1 iulie, este important să știi că sunt luate în considerare 5 zile calendaristice în ceea ce privește termenul limită de raportare, fiind luată în considerare și mențiune că nu trebuie să fie mai târziu de 5 zile calendaristice de la aceeași dată limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin(16) din Codul Fiscal.



Acum, că știi care sunt aceste termene limită, îți aducem la cunoștină și ce se întâmplă dacă nu le respecți. Pe scurt, vei fi amendat, dar și amenzile acestea se aplică tot în funcție de anumite perioade. Vestea, care poate fi considerată una bună, este că nu se aplică amenzi între 1 ianuarie 2024 și 31 martie 2024. Apoi, în perioada 1 aprilie 2024 - 30 iunie 2024, dacă nu respecți termenul de emitere menționat mai sus, riști următoarele amenzi:

de la 5.000 la 10.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari.

de la 2.500 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele încadrate în categoria contribuabililor mijlocii.

de la 1.000 la 2.500 de lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

După perioada 1 aprilie 2024 - 30 iunie 2024, au loc o serie de schimbări. Astfel, începând cu 1 iulie vei plăti o amendă egală cu 15% din valoare totală a facturii în următoarele situații: dacă nu respecți obligația de transmitere prin e-factura, dar și în cazul în care are loc primirea și înregistrarea de către destinatar, aici vorbim de persoană impozabilă stabilită în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în țara noastră, în relația Business to Business, fără respectarea obligației de transmitere prin e-factura.



De asemenea, în cazul în care nu respecți termenele limită de transmitere, valorile amenzilor sunt aceleași precum cele pe care ți le-am prezentat mai sus, atunci când am vorbit de perioada 1 aprilie 2024 - 30 iunie 2024.

Implementarea sistemului e-Factura: ce spun autoritățile

Autoritățile precizează ca pentru utilizarea sistemului informatic e-factura, operatorii economici trebuie să fie inregistrati in SPV in nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin imputernicit.

Sistemul e disponibil prin intermediul API-ului sau prin pagina web din cadrul Spatiului privat Virtual. Ti se poate părea complicat, însă poți trezolva totul printr-un click într-o interfață intuitivă care îți arată și statusul raportării, așa cum se întâmplă în platforma SmartBill. Despre cum îți poți autoriza contul de SmartBill în SPV și trimite e-Factura, vom vorbi în cadrul următorului articol din seria dedicată sistemului e-Factura.

