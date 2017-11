Iluminatul public pare sa fie pe un nivel mai redus pe piramida nevoilor in Romania, avand in vedere ca in cele mai multe regiuni din tara statul incalca normele Uniunii Europene, nerespectand parametrii de luminozitate si de siguranta, subliniaza, intr-un interviu exclusiv pentru wall-street.ro, Bogdan Balaci, director general Philips Lighting Romania.