O comunicare centrată pe consumator

Dacă ar fi să sumarizăm un dicton pentru inbound marketing acesta ar fi Cunoaște-ți consumatorul ca pe tine însuți. Spre deosebire de outbound marketing, care reprezintă comunicarea tradițională, în care același mesaj este transmis pe cât mai multe canale de comunicare, spre cât mai mulți consumatori, inbound marketing spune o poveste adaptată fiecărui profil de consumator. HubSpot, una dintre cele mai importante platforme de CRM la nivel mondial, care oferă tool-uri necesare integrării serviciilor de marketing, vânzări, content management, însumează filosofia inbound: creșterea unei companii se poate realiza la orice nivel, prin crearea de conținut și experiențe potrivite nevoilor individuale ale clienților și prospecților. Tot HubSpot sunt cei care au inițiat și popularizat cu succes metodologia inbound.

Cei trei piloni ai succesului

O strategie inbound de succes se bazează pe trei piloni: Attract - Engage - Delight, piloni care se concretizează în etape diferite ale comunicării. În etapa Attract, un brand câștigă atenția consumatorilor prin tactici ca blogging, SEO, social publishing, search sau display ads. Dacă sunteți, de exemplu, proprietarul unui magazin de haine online, puteți dezvolta un blog aferent site-ului de e-commerce în care să adăugați conținut relevant despre fashion sau lifestyle, atrăgând astfel trafic de calitate, prin vizitatori care se potrivesc tiparului brandului. Etapa de Engage este etapa în care se deschid căi de relaționare prin emailuri personalizate, segmentarea bazei de date sau lead nurturing. În etapa Delight se dezvoltă buzz în jurul brandului prin review-uri, mențiuni, word of mouth, user generated content. Este totodată etapa prin care se îmbunătățește rata de retenție.

Esența unui profil de buyer persona

O altă componentă esențială a unei strategii inbound este crearea de profiluri de buyer persona. Ce este un buyer persona? Un buyer persona este un personaj semi-fictiv, care rezumă toate caracteristicile relevante ale publicului țintă. Scopul este de a crea unul sau mai multe astfel de profile, pentru a dezvolta apoi campanii direcționate spre toate tipurile de potenţiali cumpărători. Ce conține un astfel de profil? Informații care să acopere două arii: date demografice - vârstă, gen, localitate - și date despre intenția de achiziție - care sunt prioritățile când consumatorul face o alegere, cum evaluează opțiunile, ce obstacole întâmpină, cum și în cât timp ajunge la o decizie finală. Ne putem gândi la un buyer persona ca la o matrioska: adăugăm constant layere care să însumeze fațetele consumatorilor targetați, pentru a obține un unic profil care ne facilitează comunicarea.

De la B2B sau B2C la H2H

Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despre dispariția a două concepte în care apele marketingului au fost împărțite mult timp. Nu mai există B2C, business to consumer, sau B2B, business to business, există doar H2H - human to human. Aceasta este direcția în care inbound marketing poate diferenția un brand în fața competitorilor.

Dacă cele prezentate mai sus v-au convins, dacă vreți să aflați mai multe despre un plan de inbound marketing, dar și să aveți alături o echipă de profesioniști cu rezultate dovedite în crearea de strategii inbound, INTERACTIONS a creat trei pachete personalizate de inbound marketing despre care puteți afla mai multe aici.

Agenția de comunicare interactivă & eCRM INTERACTIONS și-a început activitatea în ianuarie 2009. Compania a avut o creștere constantă și oferă servicii de creație, mentenanță, dezvoltări tehnice și de automatizare: 50% business autohton și 50% business extern.

În portofoliul de clienți INTERACTIONS de-a lungul timpului s-au numărat branduri precum Telekom, Nestlé (Joe, KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nescafe Dolce Gusto), Audi, Seat, Hochland, LG Electronics, Mega Image, Macromex (Edenia), Martini, CEC Bank, Groupama, Mobexpert, Metropolitan Life, Sodexo, Salterra, Porsche Finance Group, Elefant.ro, Oracle, Niran, K Group, Queisser Pharma, Nordic Group sau Profi.

Agenția are în portofoliu peste 50 de premii creative și nominalizări.

Motto-ul INTERACTIONS: "Ne ținem cuvântul dat, întotdeauna!"