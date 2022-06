Milioane de utilizatori iPhone ar putea fi despăgubiți: procesul Apple legat de bateriile smartphone-urilor

Justin Gutmann, persoana care a dat în judecată iPhone, acuză Apple că ar fi indus în eroare utilizatorii în legătură cu un upgrade despre care a menționat că va crește performanța dispozitivelor și care, de fapt, le-ar fi încetinit puterea de funcționare. Mutarea, acuză acesta, ar fi fost făcută pentru a evita costurile cu repararea dispozitivelor respective.

Concret, acuzațiile fac referire la o funcționalitate introdusă prin intermediul unui update lansat de iPhone în 2017, cu scopul de a combate problemele de performanță ale dispozitivelor și oprirea acestora dintr-odată, scire BBC.com.

Gutmann precizează în plângerea sa că Apple a introdus funcționalitatea respectivă pentru a ”ascunde” faptul că bateriile telefoanelor ar putea întâmpina greutăți în a rula ultimul update de software.

”În loc să meargă pe calea legală și onorabilă pentru utilizatorii săi, oferindu-le o înlocuire gratuită sau servicii de reparație, Apple a ales în schimb să își păcălească clienții prin ascunderea unui instrument în update-ul software-ului care le-a încetinit dispozitivelor cu până la 58%”, a precizat Gutmann.

Exciting news! Today I launched a claim against Apple for misleading up to 25 million UK iPhone users by concealing a power management tool in iOS updates that slowed devices by up to 58%.



Read more here: https://t.co/r0iiZNXYcs#Apple #AppleClaim #TheiPhoneClaim— Justin Gutmann (@JustinGutmann) June 16, 2022