Totul a început cu lansarea informației de către publicația chineză 36Krypton, urmând a fi preluată apoi de mai multe site-uri și nume importante din zona de tehnologie, precum Max Jambor și SnoopyTech. Aceștia au confirmat faptul că OPPO și sub-brandurile sale, incluzând aici OnePlus și posibil Realme, ies de pe mai multe piețe precum Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Franța și Olanda.

Motivele care ar împinge OPPO să iasă de pe aceste piețe ar ține de costurile mari pe care le implică vânzările, costuri ce fac ca randamentul investițiilor să nu fie unul ridicat.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands.— Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023