O companie cu venituri de 20 de miliarde de dolari face o nouă investiție în România și angajează

Marsh McLennan, unul dintre cei mai importanți jucători în piata de servicii profesioniste de risc, strategie și resurse umane, lansează un nou centru IT în Cluj-Napoca.

Cu venituri anuale care depășesc 20 miliarde de dolari și cu peste 85.000 de angajați la nivel global, Marsh McLennan va oferi prin intermediul noului hub de la Cluj oportunități de carieră în domeniul IT pentru: ingineri software, ingineri de date în Cloud, analiști de sistem și manageri de proiect. Noul tech hub devine principalul centru IT al companiei pentru Europa și va contribui la accelerarea ritmului de inovație pentru cele patru business-uri ale Marsh McLennan: Marsh, Guy Carpenter, Mercer și Oliver Wyman.



Marsh McLennan are o prezență de peste 28 de ani în România.



“Cluj-Napoca deține atât infrastructura cât și potențialul uman adecvate pentru a servi drept rampă de lansare pentru inovație la Marsh McLennan” afirmă Attila Takacs, Marsh McLennan Tech Hub Lead.



În următoarele luni, Marsh McLennan se va extinde la Cluj-Napoca cu un nou spațiu de birouri, cu o suprafață de 1.300 metri pătrați. Sediul va găzdui atât noul centru IT cât și echipa Darwin*.



*Cu o echipă de 550 de specialiști, Darwin™ este o parte a Marsh McLennan din anul 2016. Darwin ™ este platforma globală care sprijină angajații să își aleagă beneficiile în funcție de stilul lor de viață, permițând organizațiilor să atragă și să fidelizeze talente de top. Platforma este parte a produselor dedicate programelor de beneficii pentru angajați din portofoliul Mercer Marsh Benefits



Angajații acestui Tech Hub vor avea parte de:

Program de lucru flexibil, telemunca, 25 de zile libere pe an, posibilitatea de a cumpăra sau vinde zile libere, sau zile libere compensatorii pentru sărbătorile legale care se suprapun cu zilele de weekend.

Beneficii medicale și soluții de wellbeing.

O sumă flexibilă care poate fi alocată în funcție de opțiunile angajaților și multe altele.

Sursa foto: Shutterstock

