Industria fashion intră sub tirul Gretei Thunberg: Poartă o vină uriașă pentru poluare

Într-o postare publicată pe Twitter, Greta a acuzat mai multe companii din industria modei de „falsificarea” (greenwash) campaniilor publicitare care promovează articole vestimentare despre care se spune că ar fi realizate din materiale textile sustenabile (cu impact redus asupra mediului).

Postarea a fost ilustrată cu poza de pe coperta revistei Vogue, în care Greta Thunberg apare îmbrăcată într-un trench-coat cu câteva numere mai mari, în timp ce mângâie un cal pe o pajişte.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci