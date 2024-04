Thunberg a fost urcată într-un autobuz de mari dimensiuni al poliţiei locale, alături de alţi protestatari care au încercat să blocheze o autostradă importantă spre Haga.

Greta Thunberg s-a alăturat mai multor sute de manifestanţi care au pornit din centrul oraşului Haga spre un câmp din apropierea autostrazii A12, ce leagă Haga de Utrecht.

A12, una dintre principalele artere ale oraşului, a fost deja scena mai multor acţiuni organizate de grupul Extinction Rebellion (XR). Activiştii au blocat traficul în mai multe rânduri, înainte de a fi împrăştiaţi de poliţie cu ajutorul tunurilor cu apă.

Cu toate acestea, sâmbătă, zeci de agenţi de poliţie i-au împiedicat pe manifestanţi să acceadă la această autostradă, avertizându-i că "ar putea recurge la violenţă" dacă activiştii vor încerca să ajungă la A12.

Purtând drapele cu sigla XR şi pancarte pe care scria "Opriţi acum subvenţiile pentru carburanţi!" şi "Planeta moare!", manifestanţii au fost apoi blocaţi, dând faţă în faţă cu poliţia, la un baraj rutier instalat de forţele de ordine.

Unii demonstranţi, printre care şi Greta Thunberg, au găsit o altă rută şi au reuşit să blocheze un drum principal din apropierea autostrăzii.

"Este important să manifestăm astăzi pentru că trăim într-o stare de urgenţă globală", a declarat ea pentru AFP înainte de a fi reţinută, în timp ce poliţia îi bloca pe manifestanţi.

"Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a evita o criză şi a salva vieţi omeneşti", a spus ea.

A major international campaign against fossil subsidies has just been announced alongside the A12. 30 movements from 15 countries are now fighting for an end to European fossil subsidies under the name United for Climate Justice. [1/4] pic.twitter.com/urJEMN2IOJ— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) April 6, 2024