Aproximativ 30 de locuitori ai unei case de copii au fost evacuați din calea flăcărilor.

#Tivoli , #incendio nell’area della Riserva Naturale Monte Catillo: 7 squadre di #vigilidelfuoco e un #canadair sono in azione sui due fronti ancora attivi, a Marcellina e a San Polo dei Cavalieri. Operazioni di spegnimento in corso [ #13agosto 8:30] pic.twitter.com/JEnUH2IBuv

Nu sunt primele astfel de incendii care au loc în Italia, în această perioadă. În ultimele săptămâni, sudul Italiei a fost cuprins de flăcări care au devastat pădurile din Calabria și de pe insulele Sicilia și Sardinia, notează Digi24.

Intervento in piena notte a Tavazzano per un #incendio nella centrale termoelettrica, in fiamme un trasformatore: due squadre dei #vigilidelfuoco di #Lodi in azione fino al mattino per lo spegnimento e le lunghe operazioni di raffreddamento dell’impianto #13agosto pic.twitter.com/KZfYUHVuOZ