Ucraina se așteaptă la o debarcare a trupelor ruse în Odesa

Armata ucraineană consideră că în continuare este posibilă o debarcare a trupelor ruse pe coasta de nord-vest a Mării Negre în zona oraşului-port Odesa, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Comandamentului operativ ”Sud”, drone de recunoaştere şi de atac ruseşti survolează din ce în ce mai frecvent această regiune.



În plus, marina rusă continuă să aibă o prezenţă puternică în largul coastelor aflate sub control ucrainean.



Localnicilor li s-a recomandat să stea departe de plaje şi alte zone interzise de pe litoral şi să nu se aventureze în larg cu ambarcaţiuni mici. De asemenea, populaţia este invitată să semnaleze activităţi suspecte dinspre mare.



Totodată, guvernul ucrainean a anunţat că Rusia planifică să captureze combinatul siderurgic asediat Azovstal din oraşul-port Mariupol până luni.



Oleksii Arestovici, unul dintre consilierii preşedintelui Volodimir Zelenski, spune că forţele ruse încearcă să captureze combinatul până în data de 9 mai, când Rusia va marca 77 de ani de la victoria împotriva nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial.



"Cel mai frumos cadou pentru un conducător este capul adversarului său. Văd clar ambiţia de a cuceri Azovstal şi a-i raporta lui Putin 'victoria' pe 9 mai", a declarat Arestovici pentru agenţia de presă Unian. "Ei îşi doresc asta foarte mult, dar să vedem dacă şi reuşesc", a adăugat el.



Combatanţi ucraineni şi sute de civili se află în continuare în tunelurile imensului combinat metalurgic din Mariupol, conform unor surse ucrainene.



Moscova a preconizat pentru luni o mare paradă militară în Piaţa Roşie pentru a celebra victoria asupra nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial, marcată tradiţional în Rusia la 9 mai.



Până atunci la Mariupol este în curs de desfăşurare o nouă operaţiune de evacuare a sute de civili, conform unui anunţ al ONU.



"O a treia operaţiune este în curs, dar politica noastră este de a nu vorbi despre detaliile vreunuia dintre ele înainte de finalizare pentru a evita subminarea unui posibil succes", a declarat secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU la New York.



Aproximativ 200 de civili s-ar mai afla încă în catacombele de la Azovstal, potrivit unor surse ucrainene. În cursul a două operaţiuni anterioare mediate de ONU şi Crucea Roşie, aproximativ 500 de persoane au fost evacuate în oraşul Zaporojie, aflat sub control ucrainean.



Forţele ruse promiseseră o încetare a focului şi stabilirea de coridoare umanitare pentru joi, dar nu au existat informaţii despre vreo evacuare din Mariupol, consemnează DPA. Vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk a confirmat şi ea că este planificată o nouă tentativă de evacuare vineri.



Anterior, Rusia a declarat că civilii blocaţi la Azovstal au putut să plece, asigurând că acele coridoare umanitare chiar ar funcţiona.



Dar Statul Major al armatei ucrainene susţine că joi trupele ruse au încercat - pentru a treia zi consecutiv- să ia cu asalt combinatul siderurgic, unde s-au dat lupte grele.



"Cu sprijinul aviaţiei, inamicul şi-a reluat atacul în scopul de a prelua controlul asupra combinatului", a indicat înaltul comandament ucrainean într-un buletin actualizat despre situaţia de pe front.



Moscova, cu toate acestea, neagă asaltul. "Preşedintele şi comandantul suprem (Vladimir Putin) a cerut abţinerea de la orice fel de asalt", afirmase joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de DPA.



Însă, după cum afirma recent analistul politic rus independent Vladimir Pastuhov, cercetător la University College London, UCL, atunci când purtătorul de cuvânt al Kremlinului neagă ceva, înseamnă că lucrurile stau complet invers. Pastuhov a făcut această declaraţie într-o emisiune pe canalul de internet Jivoi Gvozdi cu fostul redactor-şef al postului de radio Eho Moskvî, Aleksei Venediktov.



Situaţia rămâne tensionată şi pe alte fronturi din Donbas, regiune din estul Ucrainei, care a devenit epicentrul actualului război.



Autorităţile locale semnalează mai mulţi morţi şi răniţi din rândul civililor după bombardamente masive ruseşti asupra mai multor zone ale regiunii. Şeful administraţiei militare regionale Pavlo Kirilenko a indicat 25 de răniţi la Kramatorsk joi, unde un atac cu rachete a avariat nouă imobile de locuit, o şcoală şi obiective de infrastructură civilă.



Potrivit lui Kirilenko, au fost bombardate localităţile Ciasov Iar, Mariinka şi Avdeevka. Cel puţin o persoană a fost ucisă la Ciasov Iar, în regiunea Doneţk.



Serhii Gaidai, guvernatorul regiunii vecine Lugansk, unde de asemenea se duc lupte înverşunate, a declarat că cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa în urma bombardamentelor împotriva Severodoneţk, Lisiciansk, Gorskoe şi Popasna.



Armata rusă a utilizat în total 2.014 rachete împotriva diferitelor ţinte în războiul său împotriva Ucrainei, a afirmat preşedintele Volodimir Zelenski într-un discurs video difuzat joi seara, potrivit DPA.



În total, 2.682 de lovituri aeriene ruseşti au fost efectuate împotriva diverselor obiective din Ucraina de la începutul invaziei ruse la 24 februarie.



"Fiecare dintre aceste operaţiuni a însemnat moartea oamenilor noştri, distrugerea infrastructurii noastre", a afirmat Zelenski, subliniind că au fost grav afectate în urma bombardamentelor ruseşti îndeosebi unităţile medicale din ţară. "Până în prezent, trupele ruse au distrus sau avariat aproape 400 de facilităţi medicale", a indicat preşedintele ucrainean.

