Elon Musk, ironizat de un alt miliardar pentru că vrea să cheme angajații înapoi la birou

Elon Musk a intrat într-o polemică vineri pe Twitter cu ocupantul locului al treilea în topul celor mai bogaţi oameni din Australia în legătură cu importanţa pe care ar avea-o sfârşitul regimului de telemuncă pentru a pune capăt perioadei de pandemie, informează Reuters.

Într-un e-mail intern expediat în această săptămână, Elon Musk, CEO-ul companiei Tesla, a scris că "orice angajat de la Tesla trebuie să petreacă cel puţin 40 de ore pe săptămână la birou". "Dacă nu vă prezentaţi (la birou - n.r.), vom presupune că aţi demisionat", a adăugat Elon Musk. Mesajul lui a generat critici în rândul susţinătorilor muncitorilor din cauza potenţialei expuneri a acestora la COVID-19, conform Agerpres.ro.



Scott Farquhar, cofondator al companiei australiene de management pentru software-uri Atlassian Plc., a ridiculizat directiva lui Elon Musk printr-o serie de mesaje pe Twitter în care a afirmat că o astfel de măsură "seamănă cu ceva scos din anii 1950". Politica de telemuncă adoptată de compania australiană, care este listată la Bursa din Londra, a fost "esenţială pentru creşterea noastră continuă", a adăugat miliardarul australian.



"Ne-am stabilit obiectivul de a creşte numărul angajaţilor Atlassian la 25.000 până în anul fiscal 2026. Vreun angajat Tesla este interesat?", a adăugat Scott Farquhar.



Elon Musk a reacţionat imediat: "Seria de mesaje publicate mai devreme pe Twitter ilustrează perfect motivul pentru care recesiunile servesc unei funcţii vitale de curăţare a economiei".



Acest schimb de replici nu reprezintă însă ceva neobişnuit pentru Elon Musk, care se foloseşte frecvent de contul lui de Twitter pentru a publica mesaje tranşante despre o serie de chestiuni sensibile.



În Sillicon Valley, multe firme de tehnologie au trecut la regimuri de muncă mixte sau de telemuncă în perioada pandemiei, în timp ce alte companii au stabilit date concrete pentru revenirea angajaţilor la birouri, pe care le-au amânat însă apoi de mai multe ori din cauza valurilor epidemiologice apărute în timpul pandemiei de coronavirus.



Elon Musk, cel mai bogat om din lume, care este şi CEO-ul companiei SpaceX, are la rândul lui obiceiul de a-i critica şi de a-i ironiza pe alţi miliardari. În 2021, el a publicat o fotografie cu o medalie atribuită pentru locul al doilea atunci când a răspuns unui mesaj pe Twitter prin care Jeff Bezos sărbătorea succesul Amazon.com Inc.



În 2017, celălalt fondator al companiei australiene Atlassian, Mike Cannon-Brookes, a cooperat cu Elon Musk , susţinând public şi facilitând oferta acestuia de a furniza o instalaţie electrică bazată pe o baterie puternică statului South Australia, după ce acesta a fost afectat de o pană generalizată de electricitate în 2017.



Mike Cannon-Brookes, care a condus de atunci o campanie pentru a cumpăra compania australiană de energie AGL Energy Ltd şi a accelerat tranziţia acesteia spre surse de alimentare regenerabile, a redistribuit mesajele prin care Scott Farquahar a criticat şi a ironizat directiva prin care Elon Musk le cerea angajaţilor Tesla să revină în birourile companiei.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: