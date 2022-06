UE vrea să finalizeze un pachet financiar de 9 mld. euro pentru Ucraina

Uniunea Europeană speră să finalizeze, în zilele următoare, un pachet financiar de nouă miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a ajuta ţara afectată de invazia rusească, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Noul program de asistenţă macro-financiară pentru Ucraina va consta din împrumuturi pe 25 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani la rambursarea principalului, au declarat pentru Bloomberg trei oficiali europeni, care au adăugat că plata dobânzilor va fi acoperită de la bugetul UE.



Este posibil va propunerea să fie gata la finele acestei săptămâni, au spus oficialii, în condiţiile în care liderii UE urmează să se întâlnească joi şi vineri la Bruxelles pentru a discuta planul de reconstrucţiei a Ucrainei precum şi cererea sa de aderare la blocul comunitar. Planul de ajutor destinat Ucrainei va trebui apropiat de toate de toate cele 27 de state membre UE.



Comisia Europeană a propus prima dată, la mijlocul lunii mai, cel mai recent pachet de ajutor pentru a acoperi o parte din nevoile financiare ale Ucrainei, care se ridică la aproximativ cinci miliarde de euro pe lună. Guvernul ucrainean a cerut partenerilor occidentali să transfere fonduri în regim de urgenţă, dar Comisia Europeană şi Germania nu au căzut de acord asupra designului pachetului financiar.



Executivul european insistă să utilizeze un instrument bazat pe împrumuturi, în timp ce Germania promovează utilizarea granturilor pentru a evita o majorare a poverii datoriei externe a Ucrainei. Berlinul a anunţat deja o contribuţie nereturnabilă de un miliard de euro pentru Ucraina, în luna mai, cu prilejul unei reuniuni a miniştrilor de Finanţe din G7 găzduită de Germania.



Unele ţări membre UE, inclusiv Slovacia, au pus întrebări iniţial dacă împrumuturile sunt o variantă mai bună pentru a sprijini Ucraina, susţin surse din apropierea acestui dosar. Alte state membre, inclusiv Danemarca, au întrebat dacă oferirea de granturi ar submina credibilitatea Ucrainei pe pieţele financiare.



Pachetul financiar are nevoie de susţinerea statelor membre UE şi Parlamentului European.



Un alt punct de dispută este cât de multe garanţii vor putea oferi guvernele naţionale pentru a susţine împrumuturile în cazul în care Ucraina intră în incapacitate de plată. Blocul comunitar va acoperi 100% din împrumuturi, iar opt miliarde de euro vor fi furnizate de statele membre. Restul vor veni de la bugetul UE, au spus oficialii.



Comisia Europeană a contactat statele membre pentru a finaliza unele detalii legate de garanţii şi rămâne încrezătoare că prima tranşă de fonduri va fi eliberată în vara acestui an, a spus un oficial european.



Iniţial, blocul comunitar intenţiona să finalizeze planul la începutul acestei luni, în condiţiile în care nevoile financiare ale Ucrainei continuă să se acumuleze. Potrivit calendarului iniţial, comisia intenţiona să înceapă să strângă fonduri de pe pieţele financiare în luna iulie pentru un prim transfer, au spus sursele.



UE are de gând să transfere trei sau patru alte tranşe până la finele anului, deşi asta va depinde de existenţa garanţiilor şi de nevoile financiare ale Ucrainei, susţin sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.



Pachetul financiar este aşteptat să includă unele condiţii care să ţină cont de circumstanţele actuale ale Ucrainei şi vor fi legate de eforturile de reconstrucţie precum şi de evitarea folosirii eronate a fondurilor, precizează oficialii.

Sursa foto: Shutterstock

