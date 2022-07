"Nu a fost o misiune imposibilă! Miniştrii (energiei din cele 27 de state membre, reuniţi la Bruxelles - n.r.) au ajuns la un acord politic privind reducerea cererii de gaz în pregătirea pentru iarna viitoare", a anunţat preşedinţia cehă pe contul său de Twitter.

Ca urmare a acordului, Uniunea Europeană va reduce consumul de gaz cu 15% până în luna martie a anului 2023.

''Majoritate uriaşă, numai Ungaria a fost împotrivă'', a declarat Sven Giegold, ministrul german al Mediului, despre acordul a cărui aprobare a necesitat doar o majoritate calificată de 15 state membre din cele 27.

#BREAKING EU members strike deal to cut Russian gas use by 15%: official pic.twitter.com/TC64iE2YKV— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2022