În Spania se poate și cu vergeturi la plajă. Guvernul spaniol nu crede în teoriile de tip Buhnici

"Vara este și a noastră", titrează sloganul campaniei, în vreme ce imaginea promovată înfățișează mai multe femei în ipostaze diferite, conform BBC.

Una dintre persoanele prezentate în imagine este de altfel cea a unei femei care a suferit o operație de mastectomie.

"Toate corpurile sunt potrivite pentru plajă", a declarat și Ione Bellara, ministrul Serviciilor Sociale din Spania, într-un mesaj menit să întărească ideea promovată.

Yesssss Spain! This is a campaign that should be shouted about loud and proud!



‘The summer is also ours’ - a Spanish government campaign to remind women that all bodies are beach bodies.#bodyconfidence #supportingwomen pic.twitter.com/S6AJFQfrkI— Women deserve better 🇺🇦🇪🇺 (@jayemzdee) July 28, 2022