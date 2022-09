Prețul estimativ pentru cele 18 drone se ridică la 300 de milioane de dolari, cost în care e inclus și un „pachet de suport logistic inițial și echipamente specifice de instruire și antrenament”, notează G4Media.

”Achiziția sistemelor de aeronave bară echipaj uman la bord (UAS) Bayraktar TB2 are în vedere implementarea Țintelor de Capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. De asemenea, contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040. Astfel, prin această achiziție vor fi asigurate echipamente cu destinație militară și sisteme de armament în sprijinul unor categorii și comandamente de forțe ale Armatei, pentru realizarea unor structuri de forțe flexibile, cu un spectru larg de capabilități specifice secolului XXI, cu mijloace care să îi asigure supraviețuirea în câmpul tactic, o cunoaștere situațională extinsă și o putere de foc mărită”, se arată în documentul justificativ al solicitării, consultat de sursa citată.

Prețul dronelor Bayraktar TB2 pornesc de la 1 milion de dolari și pot ajunge chiar și la 5 milioane de dolari.

Dronele au fost deja utilizate în mai multe războaie, de exemplu de către Azerbaidjan în conflictul său cu Armenia pentru regiunea Nagorno-Karabah. Sunt considerate precise şi eficiente şi pot fi menţinute în aer până la 27 de ore. Ucraina utilizează şi ea drone Bayraktar. La începutul invaziei ordonate de Putin, video-uri cu tancuri care ar fi fost distruse de aceste drone au circulat pe internet.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022