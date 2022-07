Rusia ar fi interesată de drona de luptă turcească Bayraktar TB2 care ar putea fi folosită în războiul împotriva Ucrainei. Aparatul de zbor a fost deja utilizat cu succes împotriva trupelor ruse de către partea ucraineană.

Subiectul cooperării tehnico-militare între Rusia şi Turcia va fi discutat la întâlnire, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov a mai spus că faptul că Moscova şi Ankara discută despre chestiuni militare sensibile arată cât de puternică este încrederea între cele două ţări. El a refuzat însă să spună dacă pe agenda întâlnirii se află eventuale eforturi comune în producţia de drone manufacturate de compania turcă de apărare Baykar.

Citește și: Producătorul dronelor de luptă Bayraktar va dona trei aparate noi Ucrainei

Rusia a vândut anterior sistemul său de apărare antirachetă S-400 Turciei, care este membră NATO, spre nemulţumirea SUA.

Erdogan a vorbit deja despre presupusul interes al lui Putin pentru aceste drone. CNN Turk a relatat însă că Putin a propus o colaborare cu Turcia la fabricarea dronelor Baykar şi ca o fabrică să fie deschisă în Emiratele Arabe Unite. Dronele de luptă turceşti Bayraktar TB2 sunt considerate un mare succes de export, notează DPA.

Dronele au fost deja utilizate în mai multe războaie, de exemplu de către Azerbaidjan în conflictul său cu Armenia pentru regiunea Nagorno-Karabah. Sunt considerate precise şi eficiente şi pot fi menţinute în aer până la 27 de ore. Ucraina utilizează şi ea drone Bayraktar. La începutul invaziei ordonate de Putin, video-uri cu tancuri care ar fi fost distruse de aceste drone au circulat pe internet.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022