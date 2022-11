Incidentul s-a produs pe aeroportul JFK - John F. Kennedy International Airport, acolo unde angajații au fost mai mult decât surprinși să observe o pisică vie în valiza unui bărbat. Felina fost descoperită când bagajul de cală a trecut prin scannerele cu raze X din aeroport, scrie Business Insider.

Ofițerii TSA au observat conturul unei pisici într-o imagine cu raze X, în timp ce valiza unui pasager era verificată, a declarat purtătorul de cuvânt Lisa Farbstein. O fotografie postată de aceasta arăta blana de culoarea portocalie a pisicii care iese din fermoarul valizei.

Citește și: Două femei, arestate în aeroport pentru că aveau în bagaj peste 100 de animale vii, inclusiv șerpi și cameleoni

„Un ofițer TSA a fost șocat să găsească o pisică portocalie într-un bagaj de cală, pe aeroportul JFK, după ce a trecut prin unitatea de raze X”, a scris Farbstein într-o postare pe Twitter.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA . They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC — TSA (@TSA) November 22, 2022

A @TSA officer was shocked to find an orange cat inside a checked bag at @JFKairport after it went through the X-ray unit. Traveler said the cat belonged to someone else in his household. On the bright side, the cat’s out of the bag and safely back home. pic.twitter.com/5XZVJLaZNm— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) November 22, 2022