Statuia, realizată din metal de către un sculptor din Canada, are aproape 10 metri lungime, cântărește peste 5 tone și a costat 600.000 de dolari, conform Insider.

Deși cei care au creat ciudatul monument au dorit să atragă o reacție din partea fondatorului Tesla, totuși acest lucru nu s-a întâmplat, până la acest moment din partea acestuia neapărând niciun mesaj.

Cu toate acestea, antreprenorii din domeniul crypto aflați în spatele acestui gest, au dorit ca în acest fel să-i aducă o critică lui Elon Musk.

People recently driving around in Austin might have seen Elon Musk.



But not the real person. Instead, they may have seen a sculpture of Musk’s head atop the body of a goat riding a rocket, all attached to a trailer. https://t.co/KHUfA3hfo6 pic.twitter.com/MtTuZ05p0i— The Washington Post (@washingtonpost) November 27, 2022