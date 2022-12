Tragedie în Franța. 10 oameni au murit în urma unui incendiu major, la un bloc de locuințe

Zece persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise (conform unui bilanț provizoriu) după ce un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-o clădire rezidențială din Vaulx-en-Velin, lângă orașul francez Lyon, au anunțat autoritățile locale.

Cauza incendiului nu este deocamdată cunoscută. La fața locului se află aproximativ 170 de pompieri. Incendiul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 3, la un bloc de șapte etaje din Vaulx-en-Velin, o suburbie la estul orașului. La locul incendiului a fost instalat un culoar de securitate prin care autoritățile gestionează situația, scrie Euronews.

Presa franceză afirmă că patru persoane primesc tratament de urgență, în timp ce alte 10 au fost rănite mai ușor.

Ministrul francez de Interne, Gérard Darmanin, împreună cu ministrul Locuințelor, Olivier Klein, au declarat că se îndreptau spre Vaulx-en-Velin.

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ— Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022