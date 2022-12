Justiţia belgiană a ordonat menţinerea în arest preventiv a eurodeputatei elene Eva Kaili, inculpată într-o anchetă pentru corupţie implicând Qatarul şi care a costat-o deja postul de vicepreşedintă a Parlamentului European, informează Agerpres care citează France Presse.

Camera Consiliului din Bruxelles, în faţa căreia Kaili a compărut joi la 11 zile de la arestarea sa, a refuzat cererea apărării de plasare a eurodeputatei în arest la domiciliu şi a ''prelungit arestul preventiv cu o lună'', a anunţat Parchetul federal belgian într-un comunicat.

Avocaţii Evei Kaili au la dispoziţie 24 de ore pentru a contesta decizia.

Eva Kaili, partenerul său de viaţă Francesco Giorgi, care este şi asistent parlamentar, fostul eurodeputat Pier Antonio Panzeri (toţi social-democraţi) plus lobby-istul şi directorul ONG-ului 'No Peace Without Justice', Niccolo Figa-Talamanca, sunt inculpaţi în acest scandal.

Cei patru sunt acuzaţi de participare la o organizaţie infracţională, spălare de bani şi corupţie.

În paralel, Parchetul financiar de la Atena a deschis o anchetă preliminară pentru luare de mită şi spălare de bani cu privire la eurodeputata Eva Kaili.

Sursa foto: Agerpres FOTO

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: