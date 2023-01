Ţările de Jos sunt renumite în întreaga lume pentru infrastructura excelentă pentru biciclete însă noua parcare inaugurată miercuri la Amsterdam duce obsesia olandezilor pentru biciclete la un nou nivel, transmite Bloomberg.

Capabilă să adăpostească 7.000 de biciclete, la un cost de 60 de milioane de euro, noua parcare amplasată în apropiere de gara centrală din Amsterdam nu este cea mai mare parcare de biciclete din Ţările de Jos. Însă are o caracteristică ce o face unică: este amplasată în întregime sub apă, conform Agerpres.ro.



Parcarea pentru biciclete care va fi inaugurată miercuri face parte dintr-un efort mai amplu de a reconfigura spaţiul vast dar extrem de aglomerat din faţa gării centrale din Amsterdam, locul pe unde trenurile şi, înaintea lor, navele de pasageri intrau în oraş. Acest spaţiu a suferit un amplu proces de transformare începând din 2017 astfel că spaţiul de deasupra a fost luat de la automobile şi conferit pietonilor şi bicicliştilor, în timp ce unele drumuri au fost eliberate pentru a face loc apelor. Graţie acestor modificări, apa înconjoară acum în întregime gara centrală din Amsterdam iar în subteran a fost construită o nouă staţie de metrou, inaugurată în 2018, şi noua parcarea pentru biciclete. Pe tot parcursul celor patru ani de lucrări, traficul dinspre oraş spre gară, pe unde trec zilnic 200.000 de utilizatori de tren şi metrou, a rămas deschis.



Toate aceste eforturi pentru o parcare destinată bicicletelor pot părea incredibile după standardele internaţionale dar nu şi în Ţările de Jos. Parcări uriaşe pentru biciclete în apropierea gărilor sunt din ce în ce mai frecvente în această ţară. Cea mai mare parcare de acest fel, capabilă să adăpostească peste 12.000 de biciclete, este la Utrecht, al patrulea cel mai mare oraş din Ţările de Jos, oraş unde ponderea bicicletelor în transportul modal este de 51%, faţă de 32% în cazul Amsterdamului.



Toate aceste facilităţi s-au răspândit la nivel naţional pentru că oraşele din Ţările de Jos sunt concentrate pe nevoia de a creşte numărul călătoriilor efectuate cu bicicleta: extinzând posibilitatea unor deplasări fără automobile prin realizarea unor conexiuni facile între infrastructura de biciclete şi tranzitul feroviar.



"Datele din Amsterdam şi regiunile urbane din Ţările de Jos arată că pentru reducerea călătoriilor cu autoturismul este nevoie de ceva mai mult decât concentrarea pe biciclete. Pentru a reduce dependenţa de maşini ai nevoie de biciclete plus un sistem de transport public de mare capacitate, mare eficienţă şi cu frecvenţă ridicată", spune Meredith Glaser, director la Urban Cycling Institute din Amsterdam.



Prin facilitarea parcării bicicletelor în siguranţă în apropiere de gara centrală, Amsterdam încurajează mai mulţi călători să folosească trenul, atât pentru navetă cât şi pentru călătoriile mai îndepărtate în afara oraşului. Tarifele mici sunt un alt avanataj. Utilizarea unui loc în parcarea pentru biciclete este gratuit în primele 24 de ore şi apoi costă doar 1,35 euro pe zi.



În concluzie, cheltuirea a 60 de milioane de euro pentru o parcare subterană pentru biciclete poate părea un lux pentru majoritatea oraşelor însă în cazul Amsterdamului este mai degrabă o decizie solidă de investiţii în infrastructură. "Este o picătură în ocean comparativ cu investiţiile în extinderea autostrăzilor" spune Meredith Glaser, "ca să nu mai vorbim de costul ambuteiajelor, accidentelor rutiere şi dependenţei de automobile".

VIDEO-ul poate fi urmărit AICI.

Sursa foto: Nomad_Soul / Shutterstock.com

