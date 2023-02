Un alt cutremur a avut loc la ora 13:23, ora Turciei. Intensitatea seismului a fost înregistrată ca fiind de 7,8, iar epicentrul a fost în cartierul Elbistan din Kahramanmaraş, conform datelor Seismologiei Europene, preluate de CNN Turcia.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023