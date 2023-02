Știrea inițială

Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia şi Siria şi a provocat sute de morţi şi răniţi, au anunţat autorităţile din ambele ţări, potrivit Agerpres.

Cutremurul s-a produs la ora locală 4:17 (1:17 GMT) şi a avut epicentrul în apropierea oraşului turc Gaziantep, nu departe de graniţa cu Siria.

Seismul s-a produs la o adâncime de circa 18 kilometri, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Un alt seism, cu magnitudinea 6,7, a avut loc în aceeaşi regiune, aproximativ zece minute mai târziu, la ora 4:28 (1:28 GMT), la o adâncime de aproximativ 9 kilometri, a indicat USGS.

În Turcia, cel puţin 76 de persoane au murit, a anunţat Agenţia pentru Protecţie Civilă din Turcia (AFAD).

Alte 440 de persoane au fost rănite, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în curs de desfăşurare. Au fost înregistrate cel puţin 42 de replici, a precizat AFAD.

Scary footage of the earthquake in Turkey 🇹🇷 May Allah protect them all. pic.twitter.com/5vLqFSJoSa — • (@Al__Quraan) February 6, 2023

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF— KC (@kci2013) February 6, 2023