Credit Noua Casă: Românii întorc spatele programului garantat de stat. Specialist: dobânzile fixe sunt mai bune

Interesul pentru programul „Noua Casă” și al creditelor pentru persoane juridice a scăzut vertiginos, în timp ce creditele ipotecare sunt vedetele sezonului, arată o analiză a companiei de brokeraj AVBS Credit. Motivul principal pentru care românii au întors spatele programului garantat de stat este nivelul dobânzilor: în cazul programului Noua Casă, românii pot accesa doar dobânzi variabile, care sunt, în general, mai mari decât cele fixe oferite de băncile din România.

Acest lucru a fost remarcat chiar și de autorități: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a acordat doar 100 de garanţii în programul Noua Casă, în prima lună de la demarare, a declarat, directorul general al Fondului, Dumitru Nancu.

„Tendințele în materie de credite s-au schimbat mult în ultimul an. Deși vedeta este tot creditul ipotecar, interesul pentru programul „Noua casă” a scăzut. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că românii au înțeles că există variante mai bune în moementul de față, mai precis varianta creditului cu dobândă fixă. Programul „Noua casă” are dobândă variabilă, iar românii sunt într-un context economic în care au nevoie de predictibilitate când vine vorba de finanțele lor. O altă tendință pe care am observat-o a fost interesul crescut pentru nevoi personale și carduri de credit”, a declarat Valentin Anghel, CEO AVBS.

Noua Casă 2024 vs. credit ipotecar. Avantaje și dezavantaje

Pentru a compara cele două tipuri de credite am luat ca exemplu un imobil în valoare de 66.000 de euro (330.000 lei), necesari pentru a achiziționa un apartament modest, cu două camere, într-un bloc consolidat din București. Valoarea creditului a fost aleasă pentru a ne putea încadra în plafonul pentru avansul de 5% (acest avans mai mic fiind principalul avantaj al programului Noua Casă). Pentru imobilele care depășesc valoarea de 70.000 de euro, avansul este precum cel al unui credit ipotecar, de 15%. Perioada de maturitate a creditului este de 30 de ani.

Valoare imobil: 330.000 lei Valoare credit Avans inițial Rată lunară Total plată (30 de ani) Noua Casă 313.500 lei 5% (16.500 lei) 2.270 lei 844.000 lei Credit ipotecar 280.000 lei 15% (50.000 lei) 1.660 lei primii 3 ani apoi 2.240 lei 782.000 lei

!Aceste calcule s-au efectuat în contextul situației economice actuale. Conform prognozelor, dobânzile ar putea începe să scadă la finalul acestui an, așa că un credit cu dobândă variabilă ar putea deveni mai avantajos în viitor.

Noua Casă

Pentru locuința de 66.000 de euro (330.000 lei), avansul inițial pe care trebuie să îl asigure clientul este de 16.500 de lei, reprezentând 5% din valoarea totală. În acest caz, cel mai avantajos credit Noua Casă oferă o dobândă de 7,87% (IRCC + 1.90% marja fixă). Rata lunară pentru acest tip de credit este de 2.272 lei, conform celei mai bune oferte pentru acest tip de credit.

Credit ipotecar

Pentru o locuință cu aceeași valoare, la creditul ipotecar avansul inițial este de 15%, aproximativ 50.000 de lei. Având în vedere avansul mai mare, valoarea creditului ipotecar este de 280.000 lei. Cel mai avantajos credit ipotecar este compus dintr-o dobândă fixă în primii 3 ani de 5,9%, urmată de o dobândă variabilă (IRCC + 2,5% marja fixă). Rata lunară inițială pentru acest credit este de 1.661 lei (primii 3 ani), urmată de o rată de 2.240 lei (dobândă variabilă), conform Finzoom.

CEO BCR, despre Noua Casă: Eu aş schimba programul şi aş face locuințe accesibile

Programul Noua Casă ar trebui schimbat, lăsat la nivelul administraţiei locale, iar prin intermediul acestuia să poată fi cumpărate case de către categorii profesionale unde România înregistrează un deficit, precum medici sau profesori, susţine Sergiu Manea, CEO BCR.

"Eu aş schimba programul şi aş face affordable housing (locuinţe la preţuri accesibile - n.r) şi aş ţinti affordable housing unde avem deficite calitative: infirmiere, asistente medicale, medici, învăţători, profesori, în comunităţi şi aş duce programul la nivelul administraţiilor locale. L-aş lăsa la nivelul comunităţii şi la nivelul în care comunitatea administrativă îşi vede interesele strategice şi să direcţioneze", a afirmat Sergiu Manea.

