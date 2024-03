Intermedierea bancară din România se află sub media europeană, o veste proastă pentru economia țării noastre care are nevoie de o finanțare sănătoasă. Cu toate că mediul de afaceri ar putea da vina pe băncile care nu vor să le ofere credite, Sergiu Manea, șeful BCR, spune că problema constă în faptul că țara noastră are un număr mare de companii care nu ar putea să susțină un credit.