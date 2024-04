Maserati pariază pe mașini electrice, le vinde mai ieftin decât pe cele cu motoare tradiționale

Maserati încearcă să-și atragă clienții către cele trei modele electrice ale sale printr-o strategie neașteptată: EV-urile Tridentului sunt mai ieftine decât versiunile cu motoare termice și, în plus, unele electrice sunt mai puternice, scrie Automotive News.

Modelele pe baterii ale brandului premium a grupului Stellantis sunt, cel puțin pe unele piețe europene, mai ieftine decât versiunile poluante.. Maserati GranCabrio Folgore, de exemplu, începe de la 210.700 de euro în Italia față de prețul de bază de 235.800 euro pentru varianta GranCabrio cu motor twin-turbo V6 de 3.000 cmc.

Maserati GranTurismo Coupe. Sursă foto: Salon Prive

Această răsturnare a parității dintre EV și ICE a fost reușită de Maserati și prin creșterea prețului pentru modelul tradițional. Concret, în Statele Unite, același GranCabrio cu nivel de echipare de bază este „doar” 204.995 de dolari. Trebuie menționat că în Europa, GranCabrio cu motor termic este disponibil doar în nivelul de echipare superior Trofeo.

Diferența de 25.000 de euro între cele două tipuri de propulsie reprezintă un argument în plus pentru GranCabrio Folgore care are oricum cu 208 cai putere în plus și accelerează de la 0 la 100 km/h cu aproape o secundă mai rapid. În România, prețurile diferă cu câteva mii de euro față de piața italiană. De pildă, Grecale Folgore (adică varianta electrică a lui Grecale), ce tocmai a fost lansat, costă 122.000 euro în România, în timp ce modelul standard pe benzină costa doar 74.500 euro când a fost lansat în 2022, pe când Grecale GT începe de la 86.600 euro în Italia.

Care este diferența de prețuri între modelele electrice și cele tradiționale din gama Maserati

Maserati GranCabrio:

Trofeo – €235.800

Folgore – €210.700

Maserati GranTurismo:

Trofeo – €227.100

Folgore – €202.000

Modena – €182.000

Maserati Grecale:

Trofeo – €128,100

Folgore – €127,100

Modena – €94,300

GT – €86,600

Maserati GranCabrio Folgore

Maserati Grecale Folgore este cu circa 6.000 euro mai scump decât un Macan EV, care începe de la 121.242 euro în Italia. Conform Maserati, diferența vine din poziționarea pe piață a Maserati, italienii fiind „mai premium” decât marca din Stuttgart. Revenind la comparația dintre ICE și EV, diferența este mai mică în cazul lui Grecale, dar se menține la 25.000 de euro în favoarea modelului pe baterii în cazul lui GranTurismo dacă vorbim de modelul de top cu motor termic, Trofeo (227.100 euro versus 202.000 euro pentru Folgore).

Maserati continuă să se chinuie în Europa

Această strategie agresivă de preț în favoarea noilor modele Folgore face parte dintr-o strategie mai largă de revigorare a interesului clienților în brand-ul Tridentului. În primul trimestru din 2024, vânzările pe Bătrânul continent scăzuseră cu 42% față de aceeași perioadă a anului trecut, această situație dificilă începând anul trecut când marca a decis să trimită temporar câteva mii de angajați acasă din cauza lipsei de cerere.

Maserati Grecale Folgore

Din cele 1.403 Maserati vândute în primele trei luni ale anului, doar 44 de bucăți au fost electrice. În ciuda scăderii cererii pentru EV-uri pe mai multe piețe europene, Maserati menține ținta de a fi un brand complet electric din 2028. Privind situația din acest moment, vânzările de EV-uri sunt în scădere în Germania (-14%), Italia (-18%), dar și în Suedia (-19%). Totuși, per total, mașinile electrice nu pierd din cota lor de piață conform datelor ACEA.

Următoarele elemente din puzzle-ul electric al Maserati va fi o variantă Folgore pentru SUV-ul de mari dimensiuni Levante, respectiv un succesor EV-only pentru berlina Quattroporte. Toate aceste modele vor fi lansate până în 2027. Anterior, Maserati a anunțat că a înghețat dezvoltarea acestui model care trebuia să fie prezentat în prima parte a anului viitor.

Maserati GranTurismo Folgore

La începutul lui aprilie, CEO-ul Stellantis, Carlos Tavares, a confirmat că a primit o ofertă de a vinde Maserati din partea unui constructor din China, conform Quattroruote. Tavares a declarat că oferta a fost refuzată. În prezent, toate modelele Maserati sunt asamblate în Italia, fie în uzina Mirafiori a Fiat sau la Cassino, în aceeași uzină Stellantis în care se fac și Alfa Romeo Giulia și Stelvio.

Sursa foto: Maserati

