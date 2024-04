Idei de călătorie: Düsseldorf și Wuppertal, orașele germane unde poți scăpa de hoardele de turiști

Dacă vrei să vezi Germania fără să fii nevoit să faci slalom printre hoardele de turiști care împânzesc cele mai populare orașe, un sejur în Düsseldorf sau Wuppertal pot fi soluții excelente, oferind o combinație perfectă de locuri de vizitat, spații verzi, berării și... liniște. Bonus: pentru fanii fotbalului care vor să vadă România la Euro 2024, ambele orașe oferă opțiuni excelente de cazări ieftine aflate la 30 de minute distanță (cu trenul) de Köln.

Wuppertal – un hub al industrializării germane, transformat astăzi într-unul din cele mai ”verzi” orașe din țară

Cu 350.000 de locuitori și doar 5% din veniturile orașului provenind din turism, Wuppertal este orașul tipic nemțesc de dimensiune medie, dar care se remarcă prin faptul că este o locație extrem de verde. Localnicii se mândresc cu faptul că dacă vei merge în orice direcție, timp de cel mult 10 minute, vei da peste un parc sau peste o pădure.

Într-adevăr, parcurile împânzesc orașul, o bună parte din acestea având o poveste ieșită din comun: sunt de fapt foste grădini private ale familiilor industriașilor bogați din secolul 19. De altfel, Wuppertal a fost un oraș puternic industrializat până spre finalul anilor 1960, industria locală concentrându-se în special pe confecții textile. La acel moment era supranumit ”Manchester-ul Germaniei”. Wuppertal este cu mult diferit astăzi, chiar dacă unele furnale, în special de la marginea orașului, amintesc de istoria acestuia.

Un alt lucru care amintește de istoria industrială a orașului este cartierul Brill, un soi de ”Primăverii” cu mult mai mult bun gust, situat pe un deal din vestul orașului și unde locuiesc cele mai bogate familii locale, majoritatea având legături cu familiile industriașilor din secolul 19. Brill este un cartier pe care trebuie să îl vizitezi dacă te afli în Wuppertal. Aici se află 250 de vile, fiecare cu o arhitectură unică cu elemente renascentiste, neogotice sau din neobaroc. Cartierul poate fi vizitat și achiziționând un bilet la tour-bus-ul local, însă vă recomand cu tărie să îl viziați ”la picior”, pentru a putea să vă bucurați cu adevărat de frumusețea acestuia în propriul ritm.

Un lucru care cu siguranță nu poate scăpa neremarcat în Wuppertal este trenul suspendat (”Wuppertaler Schwebebahn”). Deschis în anul 1901, acesta este cel mai important mijloc de transport din oraș și totodată cea mai populară atracție turistică, asta și deoarece oferă practic un tur de la înălțime al orașului într-o cursă de doar 30 de minute.

Dacă aveți de gând să realizați un tur al orașului Wuppertal folosindu-vă de acest tren, vă recomand să faceți asta între 11:00 și 16:00, evitând astfel orele de vârf când localnicii încearcă să ajungă la locul de muncă sau acasă. Un bilet costă circa 2 euro, dar dacă rămâneți în oraș mai multe zile există opțiuni ieftine de abonament.

Datorită faptului că nu este un oraș ultra-popular în rândul turiștilor internaționali, Wuppertal poate reprezenta o opțiune bună pentru românii care vor să vadă cel puțin un meci al naționalei noastre de fotbal, vara aceasta, la Euro 2024. România joacă pe 22 iunie, la Koln, împotriva Belgiei. Un bilet de tren Wuppertal – Koln costă 16,7 euro iar drumul durează doar 30 de minute. Avantajul cazării în Wuppertal este reprezentat de costurile mult mai mici pentru o noapte la hotel (sau închirierea unui apartament).

De exemplu, potrivit datelor Booking, în weekendul 21-23 iunie (când are loc meciul Belgia – România), o noapte de cazare în Wuppertal, la o locație bine cotată, costă 600-900 lei. De cealaltă parte, o noapte de cazare în Koln, în aceeași perioadă, la o locație similară, costă 1.700 – 2.000 de lei.

Top locații de vizitat în Wuppertal:

Cartierul Brill – Zona rezidențială de lux a orașului. Case cu o arhitectură remarcabilă și numeroase spații verzi.

Wuppertaler Schwebebahn - Un tur complet cu trenul suspendat

Gaskessel Wuppertal - Muzeu interactiv cu proiecții virtuale. Muzeul a fost creat într-un fost depozit de gaze naturale.

Luisenviertel – Centrul orașului, în imediata apropiere a gării centrale. Zona cu cele mai multe restaurante, baruri și magazine.

Historische Stadthalle Wuppertal – Sală de concerte și una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din oraș

Neptune Fountain (Jubilaeumsbrunnen) – Piață aflată în imediata apropiere a zonei centrale din Wuppertal

Düsseldorf – Opțiunea ”cosmopolită”. Orașul german cu a treia cea mai mare comunitate de japonezi din Europa

Pentru cei care vor totuși să viziteze o locație mai cosmopolită decât Wuppertal, dar nu marile metropole germane, orașul Düsseldorf reprezintă calea optimă ”de mijloc”.

Düsseldorf este un oraș cochet, aflat pe marginea fluviului Rin. Cartierul japonez (”Little Tokyo”) este foarte popular și are numeroase magazine și opțiuni culinare pentru cei interesați de cultura japoneză. De altfel, Düsseldorf are cea mai mare comunitate de japonezi din Germania și a treia cea mai mare din Europa, după Londra și Paris. Practic, în cartierul Little Tokyo vei avea ”cea mai japoneză experiență” din Europa.

Cultura japoneză din Düsseldorf nu este însă limitată doar la acest cartier. De exemplu, te poți plimba în Grădina Japoneză din Nordpark, sau la centrul cultural EKO-Haus din Niederkassel unde se poate vizita templul budist.

Centrul vechi al orașului este foarte curat și împânzit de restaurante și pub-uri. Düsseldorf se laudă cu cel mai lung bar din lume, însă realitatea este... puțin diferită. Când localnicii vorbesc despre ”cel mai lung bar” aceștia fac referire, de fapt, la întregul microsistem de peste 260 de pub-uri și berării din Centrul Vechi (”Düsseldorf Altstadt”).

Dacă ceea ce vă interesează este să faceți ”turism” în berăriile din Düsseldorf, trebuie să știți patru lucruri importante:

Berea se servește aici în pahare mici, de 0,2 litri, pentru a fi mereu rece și proaspătă.

Cea mai populară bere locală este cea de tip ”Altbier” – care s-ar traduce în ”Berea veche”.

Chelnerul îți va aduce constant noi pahare de bere la masă, chiar dacă nu ceri asta, imediat ce va vedea că ai un pahar aproape gol. Pentru a-l opri, va trebui să îți acoperi paharul cu un suport aflat pe masă.

Dacă într-o berărie ceri apă la masă, chelnerul te va întâmpina, cel mai probabil, cu o privire dojenitoare.

Promenada Rinului este o opțiune excelentă pentru plimbări pe jos, singur sau împreună cu cei mici. Cei 2,5 km, dintre Medienhafen și Kunstakademie (Academia de Arte Frumoase) pot fi parcurși în 30-40 de minute. Cea mai bună priveliște asupra Rinului o vei avea dacă urci la terasa de pe sala de concerte Tonhalle, sau de pe treptele Rheintreppe.

Orașul Düsseldorf oferă numeroase oportunități și iubitorilor de artă, însă dintre toate merită scos în evidență Kunstpalast, un muzeu vibrant de artă modernă. Tot aici vei vedea și oameni întinși pe podeaua muzeului. De ce? Pentru că anumite opere de artă au nevoie de o perspectivă diferită, așa cum este cazul celei realizată de Nam June Paik - ”Fish Flies on Sky”.

Top locații de vizitat în Düsseldorf:

Kö-Bogen – Zonă de regenerare urbană a orașului, cu clădiri ce dispun de o arhitectură modernă, ieșită din comun.

Cartierul japonez (”Little Tokyo”)

Centrul Vechi (”Düsseldorf Altstadt”).

Promenada Rinului.

Muzeul Kunstpalast.

Berăria Schumacher – cea mai veche berărie din oraș.

Strada Ratinger – o stradă cu istorie în cultura punk a orașului.

Sursa foto: Wall-Street.ro, Shutterstock

