Amenințări pe piața HoReCa în 2024: Cum a crescut concurența și ce soluții se pot adopta

În fața unui context economic instabil, piața HoReCa din România se confruntă cu provocări noi în anul 2024. Cu o creștere a concurenței și schimbări în preferințele consumatorilor, este esențial ca business-urile din acest domeniu să adopte strategii inovatoare pentru a supraviețui și prospera. Pentru a înțelege mai bine aceste provocări, vom analiza în rândurile de mai jos direcțiile preconizate de reprezentanții unor business-uri importante din domeniul HoReCa din România. Iată una dintre cele mai discutate amenințări pe piața HoReCa: cum a crescut concurența și ce soluții se pot adopta!

Contextul economic și tendințele pieței

Anul 2023 a fost marcat de o creștere semnificativă a activității în sectorul construcțiilor HoReCa în România. În ciuda plafonării anterioare a activității, din cauza efectelor Pandemiei, datele furnizate de platforma Victa.ro indică o explozie de proiecte în diverse județe, precum Constanța, Bihor și Cluj. Această creștere nu numai că reflectă o extindere numerică a infrastructurii HoReCa, ci și subliniază și dezvoltarea infrastructurii turistice și creșterea aprigă a concurenței de pe această piață.

Sun Leader SRL confirmă tendința pieței și explică în rândurile următoare câteva dintre fenomenele la care să ne așteptăm odată cu ele.

Provocările și perspectivele pieței HoReCa în 2024

Cum înțelegem mai bine provocările și oportunitățile din piața HoReCa în 2024? Plecând de la provocarea în sine: amenințarea concurenței în continuă creștere, fiecare antreprenor sau administrator HoReCa are nevoie să abordeze conceptul de out of the box thinking.

Cerințele de pe piață obligă astăzi antreprenorii să țină pasul cu noutățile, să abordeze activitatea și nevoile clienților din alte perspective și să ridice nivelul de calitate în serviciile prestate. Iată, exemplificate, câteva astfel de eforturi pe care le poate face un administrator pentru locația/ afacerea sa din HoReCa:

1. Investiții în calitate și servicii durabile. O schimbare esențială în mentalitate și abordare este necesară pentru a asigura succesul pe termen lung al afacerilor din domeniul HoReCa. Astfel, proprietarii de restaurante sunt îndemnați să adopte schimbări clare în implementarea de proceduri pentru a oferi un nivel ridicat de calitate și servicii durabile, adaptate cerințelor consumatorilor.

2. Soluții inovatoare pentru creșterea competitivității. Pentru a face față acestor provocări și pentru a se distinge într-o piață aglomerată, proprietarii de restaurante pot adopta soluții inovatoare în infrastructură. Printre acestea se numără investițiile în terase amenajate modern, echipate cu pergole retractabile, sisteme de umbrire avansate, sisteme de închidere și protecție și alte accesorii premium. O terasă bine concepută și confortabilă poate oferi clienților o experiență plăcută și relaxantă, contribuind astfel la creșterea satisfacției și la fidelizarea acestora.

3. Reținerea și motivarea angajaților. Recrutarea și menținerea unui personal de calitate sunt esențiale pentru succesul într-o piață competitivă. Investițiile în recrutare și fidelizarea angajaților, precum și crearea unui mediu de lucru stimulativ și motivant, sunt cheia pentru a construi o echipă dedicată și eficientă.

4. Inovare în ofertă și experiență. Pentru a rămâne relevante și competitive, restaurantele trebuie să fie agile și inovatoare în oferirea de experiențe unice clienților. Atracția către produse locale, spre exemplu, și practici sustenabile poate constitui un avantaj competitiv semnificativ în fața consumatorilor din ce în ce mai conștienți de mediul înconjurător. Experiența timpului petrecut în locație este, de asemenea, un factor diferențiator foarte important!

5. Accent pe sustenabilitate. Responsabilitatea socială și sustenabilitatea devin din ce în ce mai importante în activitatea unei afaceri. Implementarea practicilor sustenabile, cum ar fi reducerea consumului de apă și eliminarea deșeurilor, poate nu numai să reducă impactul asupra mediului, ci și să consolideze reputația civică în ochii clienților.

Concluzii și Perspective de Viitor

În ciuda provocărilor, industria HoReCa din România prezintă perspective promițătoare pentru anul 2024. Adoptarea unor strategii inovatoare, investițiile în calitate și sustenabilitate, precum și adaptarea la cerințele și preferințele în continuă schimbare ale consumatorilor vor juca un rol crucial în succesul viitor al afacerilor din acest domeniu. Prin implementarea soluțiilor inovatoare în infrastructură, precum terase HoReCa moderne și confortabile, proprietarii de restaurante pot consolida poziția competitivă și pot asigura o creștere durabilă într-un mediu economic dinamic și complex.

În concluzie, anul 2024 promite să fie un an plin de provocări și oportunități pentru piața HoReCa din România, iar adaptarea și inovația vor fi cheile succesului în acest mediu dinamic și competitiv.

Sursa foto: pergole-retractabile.ro

