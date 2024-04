Problemele constante ale agriculturii românești, precum și ale producătorilor din acest sector au fost readuse în atenție cu ocazia unei noi ediții a conferinței Agricultura viitorului, organizată de wall-street.ro și retail.ro. Astfel, una dintre fermierele invitate în panelul "The power of women in Romanian agriculture" a acuzat atât reaua gestionare a unor programe de subvenții, precum Tomata, dar și creșterea de taxe, precum și mărirea TVA-ului la produse bio.