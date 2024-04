Femeile sunt tot mai prezente în zona agricultură, în mai toate segmentele industriei agricole, iar în zona de management al business-urilor de profil, femeilor nu le lipsește nimic din ceea ce are în arsenal un manager bărbat, a declarat Nina Gheorghiță, Vicepreședinte Liga Asociaților Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), în cadrul conferinței Agricultura Viitorului, organizată de wall-street.ro și Retail.ro.

„Sunt din ce în ce mai multe business-uri conduse de femei și nu doar pe zona de vegetală, dar și zootehnie, procesare, echipamente, tehnologie și așa mai departe. Trebuie să ne motive și mai mult, ca societate, să dăm o șansă și mai mare pozițiilor pe care femeile le pot ocupa, pentru că pot aduce plus-valoare. Nu ne lipsește nimic din ce are în arsenalul său manager de gen masculin”, a declarat, Nina Gheorghiță, în panelul „The power of women in Romanian agriculture”.

Potrivit ei, sunt studii care arată că rata de supraviețuire a business-urilor din agricultură conduse de femei este mai mare decât în rândul business-urilor similare conduse de bărbați.

„Avem o serie întreagă de calități pentru care merităm să ni se dea o șansă mai mare decât am avut-o până acum, dar depinde și de noi”, a mai spus Nina Gheorghiță.

Prezentă la eveniment, Angela Arva, fondatorul companiei Legume Vesele, observă și ea o prezență tot mai însemnată a femeilor în atât în sectoarele tehnice, dar și fizice, deși, din punct de vedere statistic, la nivel de industrie, bărbații reprezintă mai mult de două treimi din totalul de fermieri.

„Suntem prezente în tot mai multe domenii. Este adevărat, statisticile arată că, din cei aproximativ 900.000 de fermieri din România, ar fi circa 250.000 de femei, dar pot spune că stăm bine la capitolul prezență în acest domeniu și mai este loc de creștere. Mai ales pe segmentul meu (legumicultură – n.r.) sunt foarte multe femei”, a declarat Angela Arva, fondator al business-ului Legume Vesele.

Atât Angela Arva și Nina Gheorghiță au scos în evidență conștiinciozitatea, atenția la detalii și capacitatea de a gestiona situațiile de criză.

Potrivit Mădălinei Șerban, agronomist în cadrul companiei Riagro, care oferă servicii agricole prestate cu ajutorul dronelor, este important și modul în care femeile din domeniu reușesc să se completeze cu bărbații în domeniul agriculturii.

„Avem 10 fete în echipă, care au peste 15.000 de hectare aplicate cu dronele. Avem inclusiv tehnicieni femei pe zona de service. Cel puțin în echipa noastră, încurajăm femeile și ne dorim să beneficiem de avantajele care vin cu această parte feminină”, a mai spus Mădălina Șerban.

De cealaltă parte, Andrea Hegyi, fondator Andy Zoofarm SRL, remarcă o prezență mult mai redusă a femeilor în zona decizională.

„Nu mi-am pus niciodată problema a câte femei suntem în agricultură, dar, din experiența mea, când mă duc la ședințe cu fermieri, pot spune că suntem mult mai puține”, a precizat Andrea Hegyi.

