BVB premiază 15 afaceri 100% românești care ies în evidență pe bursă. Anul trecut au câștigat farmaciile

Bursa de Valori București lansează o nouă ediție a programului dedicat promovării companiilor antreprenoriale românești care, începând din acest an, se va numi BVB Arena. Transformarea prin care trece programul întărește misiunea Bursei de Valori București de a se poziționa drept principal canal de finanțare pentru companiile românești.

BVB Arena este programul bursei inițiat încă din 2017 sub numele de Made in Romania, program dedicat identificării și promovării companiilor locale antreprenoriale. BVB Arena, prin platforma sa online www.bvbarena.ro, va continua să fie locul unde antreprenorii români se pot întâlni cu investitori, consultanți și cu alți antreprenori.

A fost lansată cartea „Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei românești și poveștile lor de succes”, care include poveștile antreprenoriale ale finaliștilor programului din anul 2023.

Cele 15 companii finaliste în ultima ediție sunt

Adrem Amber Apidava Ascendia Bookster Chic Bijoux Croco Exonia Farmacia Tei Fiterman Pharma Grup Șerban Kinderpedia Mobexpert QFORT Ultragreens

Care sunt etapele BVB Arena 2024?

Programul BVB Arena este structurat în mai multe etape, prima desfășurându-se în perioada 23 aprilie - 31 mai, în care antreprenorii, comunitatea formată în jurul companiilor, angajații și partenerii, dar și membrii Comitetului de Nominalizare pot înscrie în platforma www.bvbarena.ro compania în al cărei potențial cred. Pot fi nominalizate în program companii românești care au în structura acționariatului minim 51% persoane fizice sau/și juridice rezidente, companii din toate industriile și de toate dimensiunile cu o condiție minimă de 3 ani de activitate sau ca în ultimul an raportat cifra de afaceri să fie de cel puțin 250.000 euro. Criteriile complete de eligibilitate se regăsesc în Ghidul programului BVB Arena.

În cea de-a doua etapă dedicată lunii iunie, se va desfășura perioada de selecție a 50 de companii semifinaliste realizată de către Comitetul de Nominalizare, urmată de perioada 1-31 iulie, în care publicul va vota compania favorită. Dintre cele 15 companii, votul publicului va determina primii 3 câștigători ai ediției din anul 2024. Pe data de 1 august va avea loc întâlnirea Juriului pentru desemnarea celorlalte 12 companii finaliste. În luna septembrie va fi organizată Gala de premiere a finalistelor BVB Arena 2024.

O altă etapă a programului, care va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2024 este dedicată Programului de mentorat la care vor putea participa companiile finaliste și semifinaliste, companii nominalizate în ediția curentă sau care se înregistrează în platforma programului. Ultima etapă a ediției este reprezentată de redactarea cărții care conține poveștile de succes ale finalistelor din acest an, carte ce va fi lansată la începutul anului viitor.

Proiectul a fost lansat în 2017, iar cele 6 ediții au strâns peste 1.200 de companii care au fost nominalizate în program și 20 de companii semifinaliste și finaliste care au folosit instrumentele puse la dispoziție de BVB. Valoarea totală a celor 37 de runde de finanțare de acțiuni și emisiuni de obligațiuni la BVB derulate de cele 20 de companii a depășit suma de 236 milioane de euro.

“Așa cum antreprenoriatul românesc evoluează de la an la an, la fel o face și programul nostru fanion dedicat identificării și promovării companiilor românești. Începând de astăzi, toate companiile locale care de-a lungul timpului au făcut parte din program, alături de cele care se vor alătura programului în viitor, vor fi parte din comunitatea «BVB Arena». Suntem încântați că, prin intermediul programului, am descoperit de-a lungul timpului companii cu un potențial uriaș de dezvoltare, care au crescut frumos și suntem nerăbdători să primim în Arena BVB pe următoarele companii locale care pot deveni motorul economiei românești. Întrucât evenimentul de astăzi marchează oficial încheierea ediției anterioare a programului, aș vrea să felicit încă o dată cele 15 companii finaliste.”, a declarat Radu Hanga, Președinte BVB.

“Începând cu această ediție a programului nostru dedicat antreprenorilor români, aducem în aceeași arenă, «BVB Arena », companii românești care își doresc să devină repere în industria pe care o reprezintă alături de investitori, consultanți și alți actori ai pieței de capital, totul cu scopul de a antrena capitalul românesc, așa cum spune și noul slogan al programului. Suntem mândri de rezultatele programului obținute până acum și sunt convins că vom descoperi printre viitoarele companii care se vor alătura programului adevărate povești de succes, iar noi, la BVB, vom fi pregătiți să le acordăm suportul de care au nevoie pentru o dezvoltare ulterioară prin intermediul bursei.”, a declarat Adrian Tănase, CEO BVB.

Sursa foto: BVB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: