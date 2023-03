Preţul barilului de petrol a scăzut vineri, după ce cotidianul Wall Street Journal a informat că în interiorul Emiratelor Arabe Unite se poartă discuţii cu privire la o ieşire din Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC),

Cotaţia ţiţeiului Brent era în scădere cu 1,57 dolari, sau 1,8%, până la 83,18 dolari per baril. Similar, cotaţia barilului de ţiţei West Texas Intermediate (WTI) era în scădere cu 1,52 dolari, sau 1,9%, până la 76,64 dolari per baril.



Pe parcursul acestei săptămâni preţul petrolului a fost impulsionat de datele economice pozitive venite din China, care au alimentat speranţele referitoare la o creştere a cererii de petrol, însă aceste creşteri au fost şterse vineri.



"Principalul factor este ştirea din WSJ, îngrijorările fiind că asta ar putea afecta acordul de reducere a producţiei OPEC. Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită sunt cele două ţări cu capacităţi de rezervă semnificative", susţine analistul UBS, Giovanni Staunovo.



The Wall Street Journal, citând o serie de oficiali din EAU, a informat că relaţiile dintre liderii din Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite s-au deteriorat, astfel că în interiorul Emiratelor Arabe Unite se poartă discuţii cu privire la o ieşire din Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), o mutare care ar permite EAU să îşi majoreze unilateral producţia de petrol.



WSJ precizează că Emiratele Arabe Unite au avut o dispută cu Arabia Saudită şi în luna octombrie a anului trecut, când alianţa OPEC+ a decis să îşi reducă producţia de ţiţei. Între timp, EAU a făcut presiuni asupra grupului producătorilor să pompeze mai mult petrol pe piaţă, adaugă WSJ, citând o serie de oficiali din zona Golfului.



Emiratele Arabe Unite se gândesc de mai mulţi ani ce alianţe sunt mai adecvate pentru interesele sale pe termen lung, în condiţiile în care această ţară vrea să profite de pe urma recentei expansiuni a capacităţilor sale de producţie. Cu prilejul precedentei dispute din cadrul OPEC+ cu Arabia Saudită, adoptarea unei decizii cu privire la politica grupului a fost amânată timp de mai multe săptămâni, însă în cele din urmă a fost găsit un compromis.

Citeste si: Analiză: Rușii pot menține producția de petrol la nivelul de...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: