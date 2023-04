Taiwanul a detectat trei nave de război chineze și un elicopter anti-submarin al Beijingului în apropierea insulei

"Un aparat al Armatei Populare de Eliberare şi trei nave ale Marinei Armatei Populare de Eliberare au fost detectate la ora locală 06.00" (miercuri, 22.00 GMT), a anunţat ministrul apărării din Taiwan într-un comunicat.

"Forţele armate au supravegheat situaţia şi au însărcinat aeronavele Combat Air Patrol taiwaneze, navele Marinei şi sistemele de rachete terestre să răspundă acestor activităţi", a adăugat el.

Preşedinta Taiwanului, dintr-un partid care pledează în mod tradiţional pentru independenţa insulei - o linie roşie absolută pentru China - a avut o întrevedere miercuri cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor la Biblioteca Prezidenţială Ronald Reagan din Simi Valley, lângă Los Angeles, în pofida repetatelor ameninţări de ripostă emise de Beijing în ultimele săptămâni.

Here at the @Reagan_Library, exhibits show Reagan’s belief in democracy and commitment to the ideas of peace and freedom.



Those values serve as the bedrock of our friendship with the people of Taiwan. And they are more important now than ever before. pic.twitter.com/SgtaV1AT4x— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023