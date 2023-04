SUA și Germania promit accelerarea livrării tancurilor către Ucraina

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat că SUA intenţionează să livreze Germaniei tancuri Abrams în următoarele săptămâni pentru a antrena soldaţi ucraineni.

Instruirea, despre care presa americană relatase anterior şi a fost confirmată de Austin, va avea loc la centrul de antrenament militar de la Grafenwoehr, în sudul Germaniei, notează Agerpres.ro.

Procesul de formare este programat să dureze aproximativ zece săptămâni, cu circa 250 de soldaţi ucraineni care vor fi instruiţi, potrivit DPA.

"Tancurile M1 (Abrams) vor face diferenţa atunci când vor fi livrate", a remarcat generalul Mark Milley, şeful Statului Major Interarme al SUA, după reuniunea de la Ramstein.

Deocamdată, tancurile Abrams destinate Ucrainei sunt încă în curs de reparaţii. Dar Lloyd Austin a afirmat că livrarea tancurilor Ucrainei a fost accelerată. Pentagonul anunţase recent că tancurile vor fi livrate abia în toamnă.

Mult aşteptata decizie de a trimite 31 de tancuri în Ucraina a fost luată în ianuarie în contextul în care Germania nu se hotăra dacă să trimită sau nu tancuri Leopard Kievului, comentează DPA.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunţat că instruirea soldaţilor ucraineni în utilizarea tancurilor Leopard va începe în curând şi pe teritoriul german, după ce astfel de antrenamente au avut loc până acum în Polonia.

El a anunţat că încă de sâmbătă, 22 aprilie, circa 100 de soldaţi ucraineni vor începe să fie pregătiţi în utilizarea tancurilor Leopard 1.

Cele aproximativ 80 de tancuri Leopard 1 şi 2 promise de Germania ar trebui să fie livrate Ucrainei până la sfârşitul primului semestru al acestui an, a adăugat Pistorius.

Ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares a declarat grupului de media german Funke că, în câteva zile, Madridul va livra Ucrainei şase din cele 10 tancuri de luptă Leopard 2 pe care le-a promis Kievului.

Secretarul american al apărării şi-a îndemnat partenerii occidentali să sprijine în continuare Ucraina în timpul discursului său în deschiderea reuniunii de vineri de la Ramstein.

"Ucraina are nevoie urgentă de ajutorul nostru pentru a-şi proteja cetăţenii şi infrastructura, precum şi forţele sale de ameninţarea cu rachete din partea Rusiei", a spus el, adăugând că Ucraina va fi sprijinită atât timp cât va fi necesar.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut presiuni asupra aliaţilor săi occidentali pentru a furniza Ucrainei în special avioane de luptă şi sisteme de apărare antiaeriană, notează DPA.

Ucraina a primit până acum avioane de luptă MiG-29 de fabricaţie sovietică, dar ea caută avioane de concepţie occidentală, cum ar fi avioanele F-16s fabricate în SUA.

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a subliniat pe Twitter că achiziţionarea de "avioane de luptă de tip NATO" este "prioritatea principală" a Ucrainei.

In situations like this, I am reminded of FDR's words: "We must be the great arsenal of democracy." That was 80 years ago, and it is still the case today.

Ukraine adheres to the principle that democracy should defend itself.

