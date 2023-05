Unele casierii self-service cer mai nou bacșiș, spre mirarea clienților: "Este șantaj emoțional"

Acest lucru a fost raportat inițial de Wall Street Journal, care a scris despre faptul că unii clienți de peste ocean au fost uimiți să vadă case self-service cerându-le bacșiș în cafenele, pe stadioane și în aeroporturi.

Businessinsider transmite însă la rândul său că, deși teoretic clienții nu aveau nimic împotrivă să ofere aceste bacșișuri, totuși acestora nu le era deloc clar unde anume se duc banii.

Unul dintre aceștia, spre exemplu, a încercat să ia o bere dintr-un frigider self-service, moment în care i s-a cerut bacșiș.

I am using the self service, why should I tip? pic.twitter.com/1ev04GykzR— Hilaire Igondjo Ndiaye (@Hilaireigondjo1) May 7, 2023