Edgars Rinkevics, primul președinte homosexual din UE: În Letonia, drepturile fiecărei persoane trebuie respectate şi protejate

Edgars Rinkevics, cel mai longeviv ministru de externe al Letoniei, a devenit primul şef de stat deschis gay din Uniunea Europeană (UE) şi, la depunerea jurământului în calitate de preşedinte al ţării, a promis că va lupta pentru incluziune şi egalitate.

În discursul său de învestire în faţa Saeima (parlamentul), care l-a ales la 31 mai, Rinkevics a declarat că îşi va folosi atribuţiile, deşi limitate, pentru a contribui la procesul legislativ şi a forma opinia publică în scopul de a face din Letonia o ţară mai incluzivă şi egală.

"Letonia este o ţară suverană, liberă şi democratică. Dar trebuie să fie legală şi corectă pentru toată lumea. Fiecare persoană din Letonia, cetăţenii săi, ar trebui să simtă că îi aparţin, că sunt protejaţi din punct de vedere legal şi sunt în siguranţă", a spus noul preşedinte, referindu-se aparent la sprijinul său anterior pentru o lege a uniunilor civile de gen neutru, notează Agerpres.ro.

Rinkevics a fost ministru de externe din 2011 până la demisia sa oficială, vineri, şi şi-a făcut publică orientarea sexuală în noiembrie 2014.

În discursul său de învestitură, el s-a referit la incluziune, declarând că, "în Letonia, drepturile fiecărei persoane trebuie respectate şi protejate în conformitate cu cele mai înalte valori şi standarde ale drepturilor omului".

"Sunt dispus să lucrez îndeaproape cu ramurile legislativă, executivă şi judiciară pentru a atinge aceste obiective", a adăugat el.

Planurile președintelui în politica externă

În ceea ce priveşte politica externă, noul preşedinte a subliniat: "Letonia va apăra o NATO puternică şi eficientă, Uniunea Europeană, o ordine internaţională bazată pe drept şi o strânsă cooperare cu prietenii şi aliaţii noştri. Vom continua să sprijinim poporul ucrainean eroic în lupta sa pentru libertate până la victoria Ucrainei".

Discursul fostului şef al diplomaţiei letone vine cu câteva zile înainte de summitul NATO de la Vilnius, unde Letonia va fi reprezentată de prim-ministrul Krisjanis Karis în calitate de ministru interimar de externe, deoarece înlocuitorul lui Rinkevics nu a fost încă desemnat.

Noul preşedinte s-a referit şi la rezultatele economice ale Letoniei, criticate de politicienii din opoziţie.

"Competitivitatea noastră depinde în mod direct de rezultatele ţării în domeniul afacerilor, ştiinţei, educaţiei şi inovaţiei. Numai aşa ne vom consolida poziţia de ţară prosperă, puternică şi modernă, care participă activ la politica internaţională", a insistat el.

Inegalitate socială în Letonia

Rinkevics s-a referit totodată la inegalitatea din societatea letonă, afirmând că "este o problemă majoră, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, cât şi regională".

"Decalajul social din societatea noastră este prea mare. Când luăm decizii, să ne amintim cum vor afecta fiecare persoană şi, de asemenea, cum vor contribui la eliminarea acestor decalaje", a insistat el.

Referitor la tineretul leton, Rinkevics a abordat şi problema cerinţelor de limbă rusă pe piaţa muncii, care au făcut obiectul unor dezbateri aprinse pe reţelele sociale şi pe cea a campaniei unui scriitor şi poet, de interzicere a folosirii acestei limbi în viaţa publică şi în economie.

"Este inacceptabil ca tinerii să părăsească ţara pentru că piaţa muncii cere limba rusă. Nu este acceptabil ca tinerii să aleagă alte ţări, pentru că din diverse motive nu se simt auziţi sau sprijiniţi în Letonia", a spus Rinkevics.

Sursa foto: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: